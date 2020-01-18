Дмитро Комаров розсекретив країну нового сезону "Світу навиворіт"

Прихильники «Світу навиворіт» вже давно гадають, куди вирушив головний український мандрівник Дмитро Комаров і якій країні буде присвячений наступний сезон програми. За 9 років існування тревел-шоу телеведучий встиг показати глядачам «виворіт» Індії, Камбоджі, Африки, В'єтнаму, Індонезії, Латинської Америки, Болівії, Непалу, Японії і Бразилії. І напередодні старту нового сезону на «1+1» Дмитро Комаров нарешті розкрив карти і розсекретив, де проходила його чергова експедиція.

На численні прохання телеглядачів, новий 11-й сезон програми «Світ навиворіт» буде присвячений Китаю - найбільш населеній країні світу. Дмитро Комаров та оператор Олександр Дмитрієв провели майже півроку на зйомках у Піднебесній, щоб дізнатися головний секрет успіху китайського народу - як створити надрозвинену економіку, зберігши свої найдавніші традиції і цінності.

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Дмитро Комаров мріяв зняти китайський сезон близько 10 років. Телеведучий зізнався, що поїздка в цю країну стала особливою не лише для програми «Світ навиворіт», а й для нього самого.

«Я мріяв про цю експедицію з першого дня існування програми. І мріяв не дарма. Китай - країна, яка мене вразила і в яку хочеться повертатися. Вона перевершила всі мої очікування, і скажу вам чесно, я закохався в неї. Неймовірна культура, історія і традиції точно не залишать наших глядачів байдужими. На кілька днів я стану послушником найвідомішого в світі монастиря Шаолінь, щоб вперше показати вам його зсередини. Там ми дізнаємося, як тренуваннями можна розвинути надлюдські здібності і навчитися стояти на одному пальці. Побачимо суперсучасні Шанхай і Пекін, покажемо найгарніші і найвіддаленіші регіони країни. Будемо працювати на сорокоградусній спеці і при сорокаградусному морозі. Познайомимося з народностями Китаю і дізнаємося, як дожити до 100 років, жодного разу в житті не заходячи в аптеку. Казкового і неймовірного буде дуже багато. Після цієї поїздки я багато чого змінив у своєму житті сам. Наприклад, ставлення до способів лікування і, головне, профілактики хвороб китайськими методами », - ділиться враженнями телеведучий.

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Китай - країна, в якій дивним чином поєднуються сучасні погляди і стародавні традиції, мегаполіси і незаймана природа, тисячолітні обряди і високотехнологічні ноу-хау. Тут хмарочоси будуються за законами феншуя, цілі міста зводяться всього за місяці, а первозданна природа виглядає настільки казковою, що нагадує замальовки до фільмів в стилі фентезі.

Яким побачить Китай Дмитро Комаров - дивіться скоро в наймасштабнішому сезоні «Світу навиворіт» на «1+1».

Нагадаємо, раніше Комарів і його молода дружина зворушливо вітали з Різдвом з Сінгапуру.