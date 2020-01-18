Дмитро Комаров розсекретив країну нового сезону "Світу навиворіт"

Наймасштабніший сезон «Світу навиворіт», прем'єра якого відбудеться вже скоро на каналі «1+1», буде присвячений Китаю
Прихильники «Світу навиворіт» вже давно гадають, куди вирушив головний український мандрівник Дмитро Комаров і якій країні буде присвячений наступний сезон програми. За 9 років існування тревел-шоу телеведучий встиг показати глядачам «виворіт» Індії, Камбоджі, Африки, В'єтнаму, Індонезії, Латинської Америки, Болівії, Непалу, Японії і Бразилії. І напередодні старту нового сезону на «1+1» Дмитро Комаров нарешті розкрив карти і розсекретив, де проходила його чергова експедиція.
На численні прохання телеглядачів, новий 11-й сезон програми «Світ навиворіт» буде присвячений Китаю - найбільш населеній країні світу. Дмитро Комаров та оператор Олександр Дмитрієв провели майже півроку на зйомках у Піднебесній, щоб дізнатися головний секрет успіху китайського народу - як створити надрозвинену економіку, зберігши свої найдавніші традиції і цінності.
Наймасштабніша прем'єра року - дивись "Світ навиворіт" в Китаї
Дмитро Комаров мріяв зняти китайський сезон близько 10 років. Телеведучий зізнався, що поїздка в цю країну стала особливою не лише для програми «Світ навиворіт», а й для нього самого.
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Китай - країна, в якій дивним чином поєднуються сучасні погляди і стародавні традиції, мегаполіси і незаймана природа, тисячолітні обряди і високотехнологічні ноу-хау. Тут хмарочоси будуються за законами феншуя, цілі міста зводяться всього за місяці, а первозданна природа виглядає настільки казковою, що нагадує замальовки до фільмів в стилі фентезі.
Яким побачить Китай Дмитро Комаров - дивіться скоро в наймасштабнішому сезоні «Світу навиворіт» на «1+1».
Нагадаємо, раніше Комарів і його молода дружина зворушливо вітали з Різдвом з Сінгапуру.