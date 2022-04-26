Длинные ногти могут быть опасными: ученые объяснили, почему

Маникюр с длинными ногтями то входит, то выходит из трендов. И многие модницы, жертвуя удобством, отдают предпочтение такой форме.
Эксперты рассказали, почему длинные ногти могут нести опасность, и стоит ли рисковать здоровьем ради сомнительной красоты.
Об этом рассказал биолог из Американского университета в Вашингтоне доктор Джефф Каплан.
Оказалось, что такие ногти могут быть средой обитания 32 разновидностей бактерий и 28 типов грибков.
Причем некоторые из бактерий способны приобрести резистентность к антибиотикам.
Исследования показали, что под длинными ногтями скрывается устойчивый к антибиотикам золотистый стафилококк - частая причина кожных инфекций.
"Чем длиннее ноготь, тем больше площадь поверхности для прикрепления микроорганизмов", - говорит медик.
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