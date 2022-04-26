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Довгі нігті можуть бути небезпечними: вчені пояснили, чому

Фото: Манікюр з довгими нігтями може бути небезпечним (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Манікюр з довгими нігтями то входить, то виходить з трендів. І багато модниць, жертвуючи зручністю, віддають перевагу такій формі.

Експерти розповіли, чому довгі нігті можуть нести небезпеку, і чи варто ризикувати здоров'ям заради сумнівною краси.

Про це розповів біолог із Американського університету у Вашингтоні доктор Джефф Каплан.

Виявилося, що такі нігті можуть бути місцем існування 32 різновидів бактерій та 28 типів грибків.

Причому деякі з бактерій здатні набути резистентності до антибіотиків.

Дослідження показали, що під довгими нігтями ховається стійкий до антибіотиків золотистий стафілокок - часта причина шкірних інфекцій.

"Чим довше ніготь, тим більше площа поверхні для прикріплення мікроорганізмів", - каже медик.

Раніше ми писали, від якого болю допомагає ібупрофен і парацетамол, і що не можна з алкоголем та вагітним.

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Манікюр