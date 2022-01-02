Действуйте максимально решительно! Гороскоп для всех знаков Зодиака на январь 2022

Овен

В январе Овны смогут расшифровать свои кармические задачи. Они поймут свое место в жизни и смогут определиться со своими целями.

Возможно, 2022 год начнется для них с мощной мотивации и осознания своих задач. Займитесь в начале года любимым делом, а звезды помогут вам сойти с черной полосы и обрести успех.

Телец

Небольшие трудности ждут Тельцов во второй половине месяца. После 14 января могут быть затруднения и задержки в финансовой сфере, но ретроградный Меркурий не помешает им справиться с временными трудностями.

С 26 января могут набежать проблемы, но Тельцы останутся продуктивными и удачливыми.

Пришло время встать на путь созидания и начать помогать близким людям и друзьям. А вот слово "нет" стоит говорить пореже.

Близнецы

С 14 января у Близнецов наступит опасный период из-за ретроградного Меркурия. Они могут испытывать проблемы с памятью, мотивацией и финансовой удачей.

Не рискуйте деньгами, не совершайте необдуманные покупки. В деловой сфере старайтесь меньше говорить, а больше действовать.

Пустые обещания могут лишить уважения. Научитесь управлять своей энергией, особенно, когда у вас много сил и энтузиазма.

Рак

В январе у Раков ожидается полезная встряска. События будут происходить стремительно, а поведение других людей будет не совсем предсказуемым.

В большинстве ситуаций придется полагаться на внутреннее чутье. Даже удача будет непредсказуемая.

Ракам рекомендуется избавиться от ненужных вещей, отношений и эмоций. Это существенно улучшит ситуацию.

Лев

В январе могут начаться проблемы с самореализацией и придется больше времени уделить мотивации. Стоит хорошенько пересмотреть свои планы и цели.

В январе сила действия будет равна силе противодействия. Если вам захочется надавить на кого-то, то это обернется мощны давлением на вас.

Проживите январь спокойно и размеренно, больше уделяйте времени делам по дому и отдыху.

Дева

Начало года принесет мутный период, и Девы начнут тонуть в поисках счастья. Они начнут искать ответы на вопросы о судьбе, жизни, любви и своих целях.

Постарайтесь не унывать и не вступать в конфликты. Ваше эмоциональное здоровье сейчас на первом месте.

Во второй половине января Меркурий принесет финансовые задержки и трудности в обучении. Но после 18 января ситуация начнет улучшаться и в жизни произойдет много приятных случайностей.

Весы

Первая половина января поможет забыть проблемное прошлое и направит мысли в сторону оптимизма.

Влияние воспоминаний будет очень мощным до 18 января, а плохие мысли могут отрицательно воздействовать на уверенность в собственных силах. На работе могут появиться недоброжелатели.

Астрологи рекомендуют чаще носить одежду цвета ваших глаз. Это укрепит биополе и добавит обаяния. В январе Весы могут встретить спутника жизни.

Скорпион

В январе вы обретете долгожданное счастье, на это вам понадобится некоторое время. Чтобы этот процесс начал происходить быстрее, подумайте о законах мироздания.

В любви и работе успеха с первой попытки будут добиваться только самые удачливые представители этого знака.

А тем, у кого с уверенностью не так все гладко, лучше заручиться поддержкой близких людей. Стоит и им предложит свою помощь, чтобы обмен энергией был равноценным.

Стрелец

В январе вам откроются какие-то важные тайны, и вы сможете узнать некоторые ответы о вашем будущем. Прислушивайтесь к советам близких людей. Январь станет для вас хорошим периодом для получения новых знаний, смены жизненного курса.

Сейчас вы сможете это сделать и не потерять при движении удачу. Начало месяца принесет шквал проблем, просто переждите эту бурю. Все начнет кардинально меняться уже со второй декады месяца.

Козерог

Счастье и удача будет вам сопутствовать в январе. Месяц станет временем приятных новостей, больших любовных и деловых побед.

Почаще обращайте внимание на мелочи, и вы сможете направить свою энергию в то русло, где она даст самый лучший результат.

Вы сможете успешно начать 2022 год, если зададите себе правильное направление во всех сферах жизни.

Водолей

У Водолеев в январе существенно возрастет энергетический потенциал. Вы получите максимум мотивации и можно будет заняться поиском новых увлечений, источников дохода, любви.

У вас может появиться желание закрыться от всех дома и это будет нормальная реакция на динамику месяца.

Самый лучший выход – поддаться желанию уединиться. Это поможет осознать какие-то важные истины и прозреть.

Рыбы

Если ретроградный Меркурий окончательно лишит вас энергии, то попробуйте арт-терапию или другой вид творчества.

Во второй половине месяца развитие Рыб будет притормаживать, ухудшится память, внимание и продуктивность.

Но январь станет отправной точкой для Рыб в новую жизнь. Смените обстановку, поставьте новые цели. Прислушивайтесь и присматривайтесь к тому, что происходит вокруг. В январе важными станут все слова, мелочи и эмоции.