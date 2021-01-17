Эти действия принесут максимум успеха 17 января по ведическому гороскопу

Ведический гороскоп на воскресенье, 17 января 2021 года, сулит очень результативный день, а дата по мнению астрологов может стать идеальной для совершения всех благоприятных действий представителям всех знаков.
Об этом говорится в подробном гороскопе на сегодня с точки зрения ведического лунного календаря Панчанга, рассказала Джйотиш астролог Танита Тали на сайте devakan.
Эксперт отметила, что 5-й лунный день дает благополучие и благосостояние, и дата связана с Лакшми Дэви, которая отвечает за материальное благополучие человека в жизни.
"Этот день приносит полные руки результатов. Это самый лучший день для совершения всех благоприятных действий", - говорит астролог.
В этот лунный день благоприятны следующие занятия:
При этом специалист рекомендует избегать одалживания денег любыми способами.
Она рассказала, что луна в этот день находится в Накшатре Пурва Бхадрапада, которая обладает энергией достижения высот в жизни, поддерживает нас в наших устремлениях.
Благоприятная деятельность во время прохождения Луны через эту Накшатpу:
Ранее сообщалось, что астрологи назвали 5 главных счастливчиков 2021 года по ведическому гороскопу, у которых сбудется все.
Напомним также, что недавно астрологи назвали знаки Зодиака, которые в год Быка ждут великие перемены.