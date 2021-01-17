ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эти действия принесут максимум успеха 17 января по ведическому гороскопу

Автор: Lite

Ведический гороскоп на воскресенье, 17 января 2021 года, сулит очень результативный день, а дата по мнению астрологов может стать идеальной для совершения всех благоприятных действий представителям всех знаков.

Об этом говорится в подробном гороскопе на сегодня с точки зрения ведического лунного календаря Панчанга, рассказала Джйотиш астролог Танита Тали на сайте devakan.

Эксперт отметила, что 5-й лунный день дает благополучие и благосостояние, и дата связана с Лакшми Дэви, которая отвечает за материальное благополучие человека в жизни.

"Этот день приносит полные руки результатов. Это самый лучший день для совершения всех благоприятных действий", - говорит астролог.

Самые читаемые новости

В этот лунный день благоприятны следующие занятия:

  • лечение, создание любых эликсиров, принятие лекарств, хирургия
  • любые благоприятные и созидательные работы
  • стрижка
  • действия, направленные на развитие, расширение чего-либо
  • дела, имеющие отношение к дому (переезд в новую квартиру, новоселье, покупки для дома)
  • путешествия
  • обретение мудрости, секретных знаний.

При этом специалист рекомендует избегать одалживания денег любыми способами.

Она рассказала, что луна в этот день находится в Накшатре Пурва Бхадрапада, которая обладает энергией достижения высот в жизни, поддерживает нас в наших устремлениях.

Благоприятная деятельность во время прохождения Луны через эту Накшатpу:

  • смелые действия и опасные предприятия
  • искусство, архитектурная деятельность
  • изготовление лекарств с применением ядов
  • работа с колюще-режущими предметами
  • любые работы с использованием огня, посидеть у костра, зажечь свечи
  • фермерство, закупка домашнего скота, сельскохозяйственный бизнес
  • изготовление или установка устройств, работающих в воде
  • подрезание деревьев
  • стрижка
  • хирургические операции
  • избавление от врагов
  • преодолевать ваши обычные способности и работать за пределами вашего потенциала
  • медитация.

Ранее сообщалось, что астрологи назвали 5 главных счастливчиков 2021 года по ведическому гороскопу, у которых сбудется все.

Напомним также, что недавно астрологи назвали знаки Зодиака, которые в год Быка ждут великие перемены.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины гороскопастрология