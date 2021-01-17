Ці дії принесуть максимум успіху 17 січня за ведичним гороскопом

Ведичний гороскоп на неділю, 17 січня 2021 року, обіцяє дуже результативний день, а дата на думку астрологів може стати ідеальною для здійснення всіх сприятливих дій представників всіх знаків.

Про це йдеться в докладному гороскопі на сьогодні з точки зору ведичного місячного календаря Панчанга, розповіла Джйотіш астролог Таніта Талі на сайті devakan.

Експерт зазначила, що 5-й місячний день дає благополуччя і добробут, і дата пов'язана з Лакшмі Деві, яка відповідає за матеріальне благополуччя людини в житті.

"Цей день приносить повні руки результатів. Це найкращий день для здійснення всіх сприятливих дій", - каже астролог.

У цей місячний день сприятливі наступні заняття:

лікування, створення будь-яких еліксирів, прийняття ліків, хірургія

будь-які сприятливі та творчі роботи

стрижка

дії, спрямовані на розвиток, розширення чогось

справи, що мають відношення до домівки (переїзд у нову квартиру, новосілля, покупки для дому)

подорожі

набуття мудрості, секретних знань

При цьому фахівець рекомендує уникати позичання грошей будь-якими способами.

Вона розповіла, що місяць у цей день знаходиться в Накшатрі Пурва Бхадрапада, яка володіє енергією досягнення висот у житті, підтримує нас у наших прагненнях.

Сприятлива діяльність під час проходження Місяця через цю Накшатру:

сміливі та небезпечні дії

мистецтво, архітектурна діяльність

виготовлення ліків із застосуванням отрут

робота з колючо-ріжучими предметами

будь-які роботи з використанням вогню, посидіти біля багаття, запалити свічки

фермерство, закупівля худоби, сільськогосподарський бізнес

виготовлення або установка пристроїв, що працюють у воді

підрізання дерев

стрижка

хірургічні операції

позбавлення від ворогів

перевершувати власні звичайні здібності та працювати поза межами вашого потенціалу

медитація.

Раніше повідомлялося, що астрологи назвали 5 головних щасливчиків 2021 року за ведичним гороскопом, у яких збудеться все.

Нагадаємо також, що нещодавно астрологи назвали знаки Зодіаку, які в рік Бика чекають великі зміни.