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Ці дії принесуть максимум успіху 17 січня за ведичним гороскопом

Автор: Lite

Ведичний гороскоп на неділю, 17 січня 2021 року, обіцяє дуже результативний день, а дата на думку астрологів може стати ідеальною для здійснення всіх сприятливих дій представників всіх знаків.

Про це йдеться в докладному гороскопі на сьогодні з точки зору ведичного місячного календаря Панчанга, розповіла Джйотіш астролог Таніта Талі на сайті devakan.

Експерт зазначила, що 5-й місячний день дає благополуччя і добробут, і дата пов'язана з Лакшмі Деві, яка відповідає за матеріальне благополуччя людини в житті.

"Цей день приносить повні руки результатів. Це найкращий день для здійснення всіх сприятливих дій", - каже астролог.

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У цей місячний день сприятливі наступні заняття:

  • лікування, створення будь-яких еліксирів, прийняття ліків, хірургія
  • будь-які сприятливі та творчі роботи
  • стрижка
  • дії, спрямовані на розвиток, розширення чогось
  • справи, що мають відношення до домівки (переїзд у нову квартиру, новосілля, покупки для дому)
  • подорожі
  • набуття мудрості, секретних знань

При цьому фахівець рекомендує уникати позичання грошей будь-якими способами.

Вона розповіла, що місяць у цей день знаходиться в Накшатрі Пурва Бхадрапада, яка володіє енергією досягнення висот у житті, підтримує нас у наших прагненнях.

Сприятлива діяльність під час проходження Місяця через цю Накшатру:

  • сміливі та небезпечні дії
  • мистецтво, архітектурна діяльність
  • виготовлення ліків із застосуванням отрут
  • робота з колючо-ріжучими предметами
  • будь-які роботи з використанням вогню, посидіти біля багаття, запалити свічки
  • фермерство, закупівля худоби, сільськогосподарський бізнес
  • виготовлення або установка пристроїв, що працюють у воді
  • підрізання дерев
  • стрижка
  • хірургічні операції
  • позбавлення від ворогів
  • перевершувати власні звичайні здібності та працювати поза межами вашого потенціалу
  • медитація.

Раніше повідомлялося, що астрологи назвали 5 головних щасливчиків 2021 року за ведичним гороскопом, у яких збудеться все.

Нагадаємо також, що нещодавно астрологи назвали знаки Зодіаку, які в рік Бика чекають великі зміни.

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