Эти действия принесут максимум успеха 17 января по ведическому гороскопу

Гороскоп на 17 января (коллаж: РБК-Украина)

Ведический гороскоп на воскресенье, 17 января 2021 года, сулит очень результативный день, а дата по мнению астрологов может стать идеальной для совершения всех благоприятных действий представителям всех знаков.

Об этом говорится в подробном гороскопе на сегодня с точки зрения ведического лунного календаря Панчанга, рассказала Джйотиш астролог Танита Тали на сайте devakan.

Эксперт отметила, что 5-й лунный день дает благополучие и благосостояние, и дата связана с Лакшми Дэви, которая отвечает за материальное благополучие человека в жизни.

"Этот день приносит полные руки результатов. Это самый лучший день для совершения всех благоприятных действий", - говорит астролог.

В этот лунный день благоприятны следующие занятия:

лечение, создание любых эликсиров, принятие лекарств, хирургия

любые благоприятные и созидательные работы

стрижка

действия, направленные на развитие, расширение чего-либо

дела, имеющие отношение к дому (переезд в новую квартиру, новоселье, покупки для дома)

путешествия

обретение мудрости, секретных знаний.

При этом специалист рекомендует избегать одалживания денег любыми способами.

Она рассказала, что луна в этот день находится в Накшатре Пурва Бхадрапада, которая обладает энергией достижения высот в жизни, поддерживает нас в наших устремлениях.

Благоприятная деятельность во время прохождения Луны через эту Накшатpу:

смелые действия и опасные предприятия

искусство, архитектурная деятельность

изготовление лекарств с применением ядов

работа с колюще-режущими предметами

любые работы с использованием огня, посидеть у костра, зажечь свечи

фермерство, закупка домашнего скота, сельскохозяйственный бизнес

изготовление или установка устройств, работающих в воде

подрезание деревьев

стрижка

хирургические операции

избавление от врагов

преодолевать ваши обычные способности и работать за пределами вашего потенциала

медитация.

Ранее сообщалось, что астрологи назвали 5 главных счастливчиков 2021 года по ведическому гороскопу, у которых сбудется все.

Напомним также, что недавно астрологи назвали знаки Зодиака, которые в год Быка ждут великие перемены.