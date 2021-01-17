Ці дії принесуть максимум успіху 17 січня за ведичним гороскопом

Ведичний гороскоп на неділю, 17 січня 2021 року, обіцяє дуже результативний день, а дата на думку астрологів може стати ідеальною для здійснення всіх сприятливих дій представників всіх знаків.
Про це йдеться в докладному гороскопі на сьогодні з точки зору ведичного місячного календаря Панчанга, розповіла Джйотіш астролог Таніта Талі на сайті devakan.
Експерт зазначила, що 5-й місячний день дає благополуччя і добробут, і дата пов'язана з Лакшмі Деві, яка відповідає за матеріальне благополуччя людини в житті.
"Цей день приносить повні руки результатів. Це найкращий день для здійснення всіх сприятливих дій", - каже астролог.
У цей місячний день сприятливі наступні заняття:
При цьому фахівець рекомендує уникати позичання грошей будь-якими способами.
Вона розповіла, що місяць у цей день знаходиться в Накшатрі Пурва Бхадрапада, яка володіє енергією досягнення висот у житті, підтримує нас у наших прагненнях.
Сприятлива діяльність під час проходження Місяця через цю Накшатру:
Раніше повідомлялося, що астрологи назвали 5 головних щасливчиків 2021 року за ведичним гороскопом, у яких збудеться все.
Нагадаємо також, що нещодавно астрологи назвали знаки Зодіаку, які в рік Бика чекають великі зміни.