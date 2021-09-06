Деньги будут сыпаться рекой: этим знакам Зодиака повезет с финансами в сентябре

Гороскоп на сентябрь говорит о том, что первый месяц осени принесет много приятных и положительных моментов. Сложные задачи найдут свое решение, а в отношениях с самыми близкими наступит гармония и взаимопонимание.

Близнецы

Начинается период, когда деньги будут сами идти в руки. Однако, это не повод, чтобы расслабиться. Астрологи предупреждают, что вместе с финансовой удачей могут активизироваться мошенники и недоброжелатели – деньги будут их притягивать как магнитом. Не поддавайтесь агрессии других людей и это поможет стороной обойти неприятности, сохранить удачу и свои деньги.

Лев

Большие финансовые успехи ожидают Львов. Помните о законах притяжения и будьте уверены в своем успехе. Энергетика поможет выбраться из финансовой ямы и стать лучшими в своей профессиональной деятельности. Не бойтесь новых обязанностей и не откладывайте задачи в долгий ящик.

Скорпион

Чтобы привлечь удачу и финансы в свою жизнь, Скорпионам нужно повысить свою продуктивность. Появится возможность заработать больше, но не стоит строить свое финансовое положение на чужих неудачах. Жизнь может повернуться и в другую стороны и во многом это будет зависеть от финансового положения и принятых решений.

Водолей

Эта неделя станет воплощение доброты и богатства. Если вы сможете перевести фокус с себя на самых близких людей, то приятное вознаграждение придет в самом ближайшем будущем. Следуйте законам умеренности, но беритесь за самый важные проекты и выполняйте задачи последовательно.