Будьте готовы к неожиданностям: женский гороскоп с 6 по 12 сентября

Гороскоп на сентябрь 2021 года говорит о том, что первый месяц осени станет спокойным периодом. Сложные задачи найдут свое решение, в отношениях с окружающими наступит взаимопонимание, а настроение будет умиротворенное.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 6 по 12 сентября. Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

На этой неделе захочется проявить больше активности по пункту поиска мужчины своей мечты. Тем, кто уже находится в длительных отношениях или браке, астрологи советуют больше времени проводить со своей половинкой в домашней атмосфере. Окружите своих родных и близких заботой, любовью и теплотой. Этот период может вам достичь взаимопонимания.

Телец

Неделя сулит множество неурядиц и испытаний. Самыми сложными и опасными станут 10 и 11 сентября – Венера будет переходить в знак Скорпиона. Пятницу и выходные дни постарайтесь провести дома, там вы сможете восстановить женскую энергетику и начать следующую неделю с повышенной активности.

Близнецы

Уделите внимание любовной сфере и окружите своего мужчину вниманием. У вас сейчас может неожиданно появиться соперница, поэтому займитесь своим внешним видом, купите новую одежду, посетите парикмахерскую и сделайте омолаживающую процедуру. А в отношениях последите за эмоциональностью и дайте почувствовать своему избраннику, что вы рядом.

Рак

С 6 по 12 сентября могут быть мелкие неприятности в разных сферах жизни. Обратитесь за помощью к близким подругам, но только к тем, кому вы действительно доверяете. Если таких рядом нет – справляйтесь со всем самостоятельно. На приглашение на свидание стоит ответить временным отказом, вам на пользу пойдет уединение.

Лев

В сфере финансов и работы Львы окажутся на этой неделе самыми успешными. Активизируйте силы в этом направлении. В амурных делах возьмите пока паузу, не отвлекайтесь на эмоции и переживания. Сейчас у вас есть шанс получить повышение или улучшить свое материальное положение, а может и решить сложную задачу. Успех ждет тех, кто занимает высокие должности.

Дева

Ваша важная сфера на этой неделе – личные отношения. Знакомство может произойти в самом неожиданном месте. Будьте готовы к общению и настройте себя на позитив, чтобы мужчины не боялись к вам подходить и знакомиться. Забудьте на время о своих проблемах, злые и уставшие лица у женщин отпугивают мужчин.

Весы

Вас ожидает на этой неделе энергетический спад, хотя в целом период будет хорошим. Проблемы будут решаться легко, без особых помех. Могут появиться небольшие проблемы со здоровьем и настроение пойдет на спад. Астрологи советуют в таком случае брать тайм-аут и постараться полноценно отдохнуть от всего.

Скорпион

Обратите внимание на свою работу и сферу финансов. Это поможет вам стать лучше, продуктивнее и притянуть удачу в любой сфере. И не только сейчас, но и в обозримом будущем. Свободное время проведите с самыми близкими людьми. На выходных настроение поднимет легкая уборка, избавление от хлама, наведение порядка.

Стрелец

Займитесь на этой неделе спортом, избавьтесь от вредных привычек. У вас получится сделать себя более привлекательными и красивыми, а также подпитаться энергией. Избавьтесь от всего, что мешает работать, любить, отдыхать и наслаждаться жизнью. Вы в ближайшую неделю будете способны на многое, но нужно начать действовать и настроиться на победу.

Козерог

В ближайшую неделю сократите свое общение с мужчинами и больше общайтесь с подругами. Энергетика мужчин будет на вас сказываться негативно, а вам показано на этой неделе спокойствие. Не стоит отправляться в путешествие или менять обстановку. А вот шопинг будет удачным.

Водолей

Любые преграды на пути вы сможете преодолеть без жалоб на судьбу. Сильные стороны характера вам помогут на этой неделе. Планеты сейчас находятся не в лучшей позиции для вас, но это значит, что нужно включить рациональность и предусмотрительность. Прислушивайтесь к своей интуиции, именно она поможет вам выйти победителем даже из самых сложных жизненных ситуаций.

Рыбы

Начало и конец недели принесут два энергетических спада. Но продуктивность от этого не сильно пострадает, а вот усталость и негатив могут плохо сказаться на привлекательности Рыб. Постарайтесь больше отдыхать, чтобы в вас видели живых людей. Не полагайтесь на этой неделе на советы подруг, пользуйтесь своим личным опытом.