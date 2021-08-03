Денежный гороскоп на август: кого ждет стремительный успех, а кого - сплошные убытки

Гороскоп на август 2021 расскажет про финансовые перспективы для всех двенадцати знаков Зодиака. Астрологи назвали главных счастливчиков и неудачников последнего месяца лета.

Овен

Астрологи советуют вам сделать паузу в работе и как следует отдохнуть. Август - тот месяц, когда не следует торопиться, взять паузу, чтобы понять, к чему вы стремитесь и каким путем стоит двигаться дальше.

Телец

Тельцам следует реализовываться на полную и стремиться к большим заработкам, даже если вас все устраивает - и работа и заработки. Не сдерживайтесь, направляйтесь вперед к мечте несмотря ни на что, вам будет способствовать сама Вселенная.

Близнецы

Близнецы в августе окажутся на пике финансового успеха. Несмотря на то, что сейчас лето, не расслабляйтесь и стремитесь к большему. Вы ежедневно будете набирать обороты и зарабатывать все больше и больше.

Рак

Ракам также "светит" немалая прибыль. По крайней мере по сравнению с июлем вы почувствуете поразительную разницу. Астрологи говорят, что вы сможете насладиться работой и всеми ее благами по полной.

Лев

Львов ждет ожесточенная борьба за лидерство в коллективе. Однако если вы попытаетесь воспринимать препятствия как игру, вам наверняка удастся выйти из нее победителем.

Дева

У вас впереди месяц активной работы, почти без передышек. Желание успеть все в этом месяце будет основным мотивом для вас. Но благодаря исключительному усердию им это непременно удастся.

Весы

Последний месяц лета пройдет для вас в творческом полете. Работа получится просто невероятной и непременно коснется окружающих вас людей. А финансовая награда за нее удовлетворит ваши самые смелые ожидания.

Скорпион

Скорпионы наконец почувствуют, что выбрали верное направление. Наслаждение, которое они получат от работы в августе, ни с чем не сравнить. Да и зарплата не разочарует вас.

Стрелец

Ваш профессиональный опыт и острый ум в конечном будут в августе замечены руководством. Не исключено, что вас неожиданно повысят. Да и карманы на новой должности значительно потяжелеют.

Козерог

В августе контролировать доходы вам станет сложновато, хотя зарабатывать вы будете неплохо. Попробуйте детально спланировать свой бюджет и не делать необдуманных покупок.

Водолей

Водолеям в этом месяце придется не раз отстаивать свое мнение на работе. Будьте осторожны с эмоциями. Тактичность и спокойная уверенность лучшее оружие в таком деле.

Рыбы

Вы и так сделали более чем достаточно, сейчас самое время остановиться и перезагрузиться. В этом месяце звезды предсказывают вам беззаботный отдых и полную гармонию с собой.