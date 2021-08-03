Грошовий гороскоп на серпень: кого чекає стрімкий успіх, а кого - суцільні збитки

Гороскоп на серпень 2021 розповість про фінансові перспективи для всіх дванадцяти знаків Зодіаку. Астрологи назвали головних щасливчиків і невдах останнього місяця літа.

Овен

Астрологи радять вам зробити паузу в роботі і як слід відпочити. Серпень - той місяць, коли не слід поспішати, взяти паузу, щоб зрозуміти, до чого ви прагнете і яким шляхом варто рухатися далі.

Телець

Тельцям слід реалізовуватися на повну і прагнути до великих заробітків, навіть якщо вас все влаштовує - і робота і заробітки. Не стримуйтеся, прямуйте вперед до мрії незважаючи ні на що, вам буде сприяти сам Всесвіт.

Близнюки

Близнюки в серпні опиняться на піку фінансового успіху. Попри те, що зараз літо, не розслабляйтеся і прагніть до більшого. Ви щодня будете набирати обертів і заробляти все більше і більше.

Рак

Ракам також "світить" чималий прибуток. Принаймні в порівнянні з липнем ви відчуєте вражаючу різницю. Астрологи кажуть, що ви зможете насолодитися роботою і всіма її благами по повній.

Лев

Левів чекає запекла боротьба за лідерство в колективі. Однак якщо ви спробуєте сприймати перешкоди як гру, вам напевно вдасться вийти з неї переможцем.

Діва

У вас попереду місяць активної роботи, майже без перепочинків. Бажання встигнути все в цьому місяці буде основним мотивом для вас. Але завдяки винятковій старанності їм це неодмінно вдасться.

Терези

Останній місяць літа пройде для вас у творчому польоті. Робота вийде просто неймовірною і неодмінно торкнеться оточуючих вас людей. А фінансова нагорода за неї задовольнить ваші найсміливіші очікування.

Скорпіон

Скорпіони нарешті відчують, що вибрали вірний напрямок. Насолоду, яку вони отримають від роботи в серпні, ні з чим не порівняти. Та й зарплата не розчарує вас.

Стрілець

Ваш професійний досвід і гострий розум будуть в серпні помічені керівництвом. Не виключено, що вас несподівано підвищать. Та й кишені на новій посаді значно поважчають.

Козеріг

У серпні контролювати доходи вам стане важкувато, хоча заробляти ви будете непогано. Спробуйте детально спланувати свій бюджет і не робити необдуманих покупок.

Водолій

Водоліям в цьому місяці доведеться не раз відстоювати свою думку на роботі. Будьте обережні з емоціями. Тактовність і спокійна впевненість найкраща зброя в такій справі.

Риби

Ви і так зробили більш ніж достатньо, зараз саме час зупинитися і перезавантажитися. У цьому місяці зірки пророкують вам безтурботний відпочинок і повну гармонію з собою.