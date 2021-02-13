День Святого Валентина 2021: традиции и интересные факты о празднике

История Дня Святого Валентина

В Древнем Риме был праздник – Луперкалии. Это праздник плодородия, который появился в честь богини "лихорадочной" любви Джуно Фебрюата и ее возлюбленного, покровителя стад бога Фавна. Ежегодно он отмечался 15 февраля. В этот день в жертву приносились животные, а из их шкур молодые люди делали бичи и голыми бегали по городу, стараясь этими бичами ударить всех женщин, которые им встречались по дороге. Считалось, что эти удары давали женщинам плодовитость и легкие роды. В конце праздника женщины раздевались догола. Ритуалы были очень популярны в Древнем Риме и в них участвовали даже члены знатных семейств.

Однако в 494 году Папа Геласий I запретил Луперкалии и существует гипотеза, что именно он назначил 14 февраля днем всех влюбленных в 496 году в честь Валентина, который отдал свою жизнь за любовь. Однако историки до сих пор обсуждают данные об этом периоде и нет четких подтверждений о том, что дело обстояло именно так.

Легенда о Святом Валентине

Римский император Клавдий II решил, что мужчины, у которых нет семьи и возлюбленных, будут лучше сражаться на поле битвы и запретил им жениться. А женщинам – выходить замуж за любимых мужчин. Святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который тайком помогал влюбленным соединить свои сердца под покровом ночи и заключал их браки. Об этом узнали и посадили Валентина в темницу, а потом приговорили к казни. В тюрьме Валентин познакомился с дочерью надзирателя Юлией и страстно ее полюбил. Накануне своей казни он отправил девушке послание с признанием в любви – валентинку и подписал ее "Твой Валентин". Послание было прочитано после его смерти, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года.

День Святого Валентина (Фото: freepik.com)

Как празднуют День Святого Валентина в других странах

В Германии 14 февраля – день сумасшедших и считается, что святой Валентин покровитель психических больных. В этот день проводят богослужения за упокой души Валентина и за здравие всех больных с психическими отклонениями.

В Японии этот праздник стал популярен после войны, и по традиции самым популярным подарком является шоколад, но дарят его девушки мужчинам, а не наоборот.

В США День Святого Валентина стали отмечать с 1777 года. Из главных традиций – школьники вырезают сердечки из папье-маше, раскрашивают и делают надписи. А потом дарят их одиноким, несчастным и больным людям. Также дарят коробочки с конфетами, в которые вкладывают валентинки.

В Израиле в этот день проводят тематические вечеринки, на которые принято надевать что-то красное из одежды, а мужчины дарят девушкам цветы и шоколадки.

В Болгарии и Сербии 14 февраля – праздник виноградарей Святого Трифона. Этот день считается окончанием зимы и все обряды, и традиции связаны именно с этим.

В Дании, Испании – в этот день дарят любимым цветы, а вот во Франции – украшения и драгоценности.

В Саудовской Аравии и Иране этот праздник запрещен и за празднование могут влепить огромный штраф.

А в Нидерландах девушка может в этот день сделать предложение парню, и в случае отказа он будет обязан ей купить платье из шелков.

В Финляндии этот день считается праздником всех друзей, поэтому его празднуют даже те, кто еще не встретил свою половинку.

В Перу этот день официально выходной, так как в стране проводят фестивали и карнавалы в честь массовых свадеб.

Традиции Дня Святого Валентина

Традиционным символом этого праздника уже многие годы и во многих странах является открытка-валентинка. Они могут быть любого размера, стиля и дизайна, но именно в ней должно содержатся поздравление или признание в любви. Также стали популярными мягкие игрушки и все с изображением Купидона – малыша с луком и стрелами.

Влюбленные в этот день обмениваются небольшими подарками, которые символизируют их чувства. Также принято уделять особое внимание своим близким – праздничный ужин в кафе или дома, совместные поездки, прогулки.

В этот день традиционно можно признаваться в любви тем, кто давно об этом молчал или делать предложение руки и сердца своим возлюбленным. В последние годы эту дату влюбленные стали выбирать для помолвки или заключения брака.

Приметы на День Святого Валентина

В некоторых странах считается, что одинокие девушки должны выйти утром 14 февраля на улицу и спросить имя у первого встречного – именно так и будут звать будущего избранника. Гадают по птицам в небе – если их много на рассвете, то и поклонников весь год будет достаточно.

Если утром на улице девушка встречала маму с маленьким ребенком или младенцем в коляске, то ей это сулило в ближайшем будущем обзавестись собственным малышом.

Самая главная примета дня Всех влюбленных – если вы признались в любви другому человеку, и он ответил вам взаимностью, то эти отношения продлятся долго и возможно увенчаются браком.