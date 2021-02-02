День бабака в 2021 році: як пухнасті метеорологи передбачають весну

День Бабака в 2021 році (Фото: Getty Images)

Традиція будити бабака від зимової сплячки з'явилася в 1886 році в місті Панксатоні. Першого бабака-провидця звали Філ, і йому першому випала почесна місія шукати свою тінь. А саме місто отримало статус Всесвітнього центру погоди. Є припущення, що традиція витягувати бабака зі сплячки прийшла в США і Європу разом з переселенцями з Німеччини в XVII столітті.

Навіщо витягують бабака з нори на початку лютого і як ставляться до Дня Бабака в Україні – читайте в Lite.

Що таке День Бабака

Щорічно, вже протягом понад 100 років, 2 лютого з нори витягується бабак, який повинен передбачити весну. Якщо день похмурий і бабак не бачить свою тінь, то весна настане скоро і буде тепла. Якщо бабак бачить свою тінь, лякається і ховається, то холоди затягнуться ще на шість тижнів.

Фільм, який прославив День Бабака

У День бабака в США і Канаді влаштовують масові гуляння та свята. А особливу популярність цей день отримав після виходу у 1993 році фільму "День Бабака" з Біллом Мюрреєм. Головний герой змушений їхати в далеке містечко Панксатоні, щоб зробити репортаж про День Бабака. І там він потрапляє у тимчасову петлю часу. Протягом довгого часу він прокидається вранці в готелі та розуміє, що завтра так і не настало і знову 2 лютого. І він знову проживає один і той же день. Вирватися з тимчасової петлі головному героєві вдається тільки після того, як він починає робити добрі справи для міста. Фільм отримав безліч премій і увійшов в 500 кращих фільмів століття.

День Бабака (1993 рік)

Відтоді свято Дня Бабака стало дуже популярним у всьому світі, а сам термін "день бабака" – події, які повторюються по колу або замкнуте коло.

День Бабака в Україні

В Україні цей день почали відзначати порівняно недавно. Є і свої бабаки-метеорологи. Один з них живе в селі Гайдари під Харковом, а другий – у Львові, в дитячому еколого-натуралістичному центрі. Львівську сурчиху Марусю будять не 2 лютого, а 15 – на Стрітення (2 лютого за старим стилем).

Вважається, що в цей день закінчується зимова сплячка тварин і починається поступове пробудження.

До речі, цей день підходить для генерального прибирання, викидання непотрібних речей, позбавлення від поганих думок. Не можна в цей день виносити з будинку цінні речі та давати в борг, а ось знайомитися – потрібно обов'язково.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли у 2021 році буде Масляна.