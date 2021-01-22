День Соборности Украины 2021: красивые поздравления и открытки

Сегодня, 22 января, в Украине традиционно отмечается День Соборности. В этот день был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году.
Редакция Lite собрала для вас красивые поздравления с праздником, который символизирует единство земель и целостность государства.
***
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
***
Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З'єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайти!
***
З днем соборності привітаю кожного,
І побажаю українцям успіху крилатого.
Країні завжди йти вперед і розвиватися,
І чвари не впускати до рідної хати!
***
Лунає пісня солов'їна
І вітер віє степовий.
Моя соборна Україна
Знов зустрічає день новий.
Послухай, брате-українцю,
Хоч історично склалось так,
Що територія різниться,
Одна земля у нас, однак.
Ми з вами – це одне єдине,
Ми – це родина: ти і я.
Дві сторони у України,
Та Україна в нас одна.
А ми усі сини і дочки,
Неначе в морі кораблі,
Розкидані по всіх куточках
Всеукраїнської землі.
А наша єдність нездоланна,
Бо в нас тече козацька кров.
За скільки літ нас не здолали,
А отже вистоїмо знов.
Яка ж вдалась сьогодні днина!
Що хочеться співать пісень
Моя соборна Україна
Знов зустрічає новий день.
***
День соборной Украины
Празднуем сегодня,
Мы все вместе и едины
Всем большим народом.
В этот праздник всем желаю
С близкими встречаться
Только радости без края,
Только море счастья!
***
День соборности Украины,
Ты стала единой страной,
Желаем расцвета, удачи,
Твои герои повсюду с тобой!
Расти, крепчай, страна,
И в этот великий день,
Поздравим вновь тебя,
Нам это совсем не лень!
Зачитали поздравок,
Подарили всем цветок!
***
День Соборности Украины (фото из соцсетей)
Напомним, ученые исследовали украинский геном и смогли доказать, что украинская популяция имеет уникальную генетическую структуру.
Ранее Оля Полякова рассказала, что думает об украинском языке и новом законе.