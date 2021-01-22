День Соборності України 2021: красиві привітання та листівки

День Соборності України (фото: РБК-Україна)

Сьогодні, 22 січня, в Україні традиційно відзначається День Соборності. В цей день було проголошено Акт возз'єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки в 1919 році.

Редакція Lite зібрала для вас гарні поздоровлення зі святом, яке символізує єдність земель і цілісність держави.

Привітання у віршах

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Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З'єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо розірвати наш союз.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайте!

***

З днем соборності привітаю шкірного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

***

Лунає пісня солов'їна

І вітер віє степовий.

Моя соборна Україна

Знов зустрічає новий день.

Послухай, брате-українцю,

Хоч історично склалось так,

Що територія різниться,

Одна земля у нас, однак.

Ми з вами – це одне єдине,

Ми – це батьківщина: ти і я.

Дві сторони в України,

Та Україна в нас одна.

А ми усі сини і дочки,

Неначе в морі кораблі,

Розкидані по всіх куточках

Всеукраїнської землі.

А наша єдність нездоланна,

Бо в нас тече козацька кров.

За скільки літ нас не здолали,

А отже вистоїмо знов.

Яка ж вдалась сьогодні днина!

Що хочеться співать пісень

Моя соборна Україна

Знов зустрічає новий день.

***

День соборної України

Святкуємо сьогодні,

Ми всі разом і єдині

Всім великим народом.

У це свято усім бажаю

З близькими зустрічатися

Тільки радості без краю,

Тільки море щастя!

***

День соборності України,

Ти стала єдиною країною,

Бажаємо розквіту, удачі,

Твої герої всюди з тобою!

Зростай наша країна,

І в цей великий день,

Привітаємо знов тебе,

Нам це зовсім не лінь!

Зачитали поздравок,

Подарували всім квітка!

***

Привітання в листівках

День Соборності України (фото з соцмереж)

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