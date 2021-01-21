День Соборности Украины в 2021 году: когда отмечаем и какие существуют традиции

День Соборности Украины – праздник, который отмечается ежегодно 22 января. В этот день был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году.

История Дня Соборности

На официальном уровне День Соборности начали отмечать с 1999 года. Указ президента Украины №42/99 был принят 21 января 1999 года.

"Учитывая большое политическое и историческое значение объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики для образования единого соборного государства", - говорится в документе.

Стоит отметить, что в этот день также вспоминают другое событие, которое произошло 22 января 1918 года – принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась независимость УНР.

Однако с 30 декабря 2011 года в Украине этот праздник перестал быть официальным, так как его отменил президент Виктор Янукович, но в 2014 году следующий президент Украины вернул своим Указом День Соборности в статус официального праздника.

Значение Дня Соборности

Это праздник, который символизирует единство украинских земель. Это один из самых важных праздников для Украины, так как в этот день отмечается и День Соборности, и первое провозглашение независимости Украины.

Традиции Дня Соборности

В этот день жители Украины образовывают "живую цепь" единения, с запада до востока. Первая такая массовая акция состоялась 22 января 1990 года – в 71-ю годовщину Акта Воссоединения. Более миллиона человек взялись за руки и образовали непрерывную цепь от Киева до Львова. Эта акция стала самой массовой и яркой в проявлениях единства, и стремления украинцев к свободе.

Ежегодно акции единения проходят во многих городах Украины. В Киеве такую цепь устраивают на мосту Патона, между правым и левым берегом столицы.

День Соборности Украины является государственным праздником, однако он не является выходным.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили, какая погода будет в Украине в День Соборности.