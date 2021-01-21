День Соборності України в 2021 році: коли відзначаємо і які існують традиції

День Соборності України – свято, що відзначається щороку 22 січня. В цей день було проголошено Акт возз'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в 1919 році.

Історія Дня Соборності

На офіційному рівні День Соборності України почали відзначати з 1999 року. Указ президента України №42/99 був прийнятий 21 січня 1999 року.

"Враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки для утворення єдиної соборної держави", - йдеться в документі.

Варто відзначити, що в цей день також згадують іншу подію, що сталася 22 січня 1918 року – прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася незалежність УНР.

Однак з 30 грудня 2011 року в Україні це свято перестало бути офіційним, оскільки його скасував президент Віктор Янукович, але у 2014 році наступний президент України повернув своїм Указом День Соборності в статус офіційного свята.

Значення Дня Соборності

Це свято, що символізує єдність українських земель. Це одне з найважливіших свят для України, оскільки у цей день відзначається і День Соборності, і перше проголошення незалежності України.

Традиції Дня Соборності

У цей день жителі України утворюють "живий ланцюг" єднання, із заходу до сходу. Перша така масова акція відбулася 22 січня 1990 року – в 71-шу річницю Акту Злуки. Більше мільйона людей взялися за руки та утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Ця акція стала наймасовішою і яскравою в проявах єдності, і прагнення українців до свободи.

Щорічно акції єднання проходять у багатьох містах України. У Києві такий ланцюг влаштовують на мосту Патона, між правим і лівим берегом столиці.

День Соборності України є державним святом, однак він не є вихідним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили, яка погода буде в Україні День Соборності.