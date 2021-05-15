День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей

Традиции Дня семьи

Этот праздник был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Интересно, что кроме международного, в Украине празднуется и свой День семьи. Его основали в 2012 году, и будет он отмечаться 8 июля.

Каждый год в этот праздник во всем мире проводят различные дискуссии, конференции, фестивали, посвященные вопросам семьи.

Этот день, конечно же, следует провести со своими родными и близкими, посвятив им максимум своего внимания, теплоты и заботы.

Поздравьте любимых людей красивыми стихами и открытками

Нет ничего важнее в жизни

Родных людей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои,

Любите близких, уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

Есть поддержка у меня -

Моя дружная семья,

Я за ней как за стеною,

Справлюсь с трудностью любою.



Это даже не секрет -

Без семьи и счастья нет.

И тебе семьи навеки

Я желаю самой крепкой!

Семья - как много в этом слове...

Всегда прекрасно жить в семье.

Семьей на отдых отправляться,

Переживать лихие дни.



Вам в день семьи я пожелаю

Всем семьи крепкие иметь.

Не забывайте - легче вместе

Все трудности преодолеть.

В окружении семьи

Человек всегда счастливей,

Много здесь тепла, любви,

Слов заботливых, красивых!



И доказано давно -

В браке дольше живут люди,

Так цените, что дано,

Зря Господь сводить не будет!

Нет ни чего важней на свете,

Чем трепет в сердце от любви,

Когда уютом обогреты

Все члены дорогой семьи.

Как поздравить близких с Днем семьи словами и картинками

Избавляйтесь от навеянных убеждений, цените каждую минуту со своими родными, не обращайте внимания на разные мелочи, выбирайте духовное благо. Доверяйте окружающим, показывайте свои настоящие чувства и будьте собой в любых ситуациях.

Фото: С Международным днем семьи (freepik)

Берегите семью, без нее никуда, только близкие люди помогут и поймут в любой ситуации. Без семьи жизнь пуста и одинока, так пусть рядом с тобой всегда будут твои любимые и близкие. С международным днем семьи!

День семьи, особый праздник! Желаю чтобы дом был полной чашей, царило доверие, поддержка, любовь! Пусть гармония будет в вашей власти! Терпения, счастья и сил бороться с любыми неурядицами!

Поздравляем с днем семьи! Желаем счастья и крепкого здоровья взрослым и деткам. Пусть в Вашем доме всегда будет мир и порядок. Чтобы Вы всегда радовали и понимали друг друга.

День семьи 2021 (все фото: pixabay)