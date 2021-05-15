День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей

В Украине и мире сегодня 15 мая отмечают светлый праздник - Международный день семьи (International Day of Families).
Как поздравить родных с этим трогательным днем в стихах и милых открытках - смотрите ниже в нашем материале.
Этот праздник был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Интересно, что кроме международного, в Украине празднуется и свой День семьи. Его основали в 2012 году, и будет он отмечаться 8 июля.
Каждый год в этот праздник во всем мире проводят различные дискуссии, конференции, фестивали, посвященные вопросам семьи.
Этот день, конечно же, следует провести со своими родными и близкими, посвятив им максимум своего внимания, теплоты и заботы.
Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!
Есть поддержка у меня -
Моя дружная семья,
Я за ней как за стеною,
Справлюсь с трудностью любою.
Это даже не секрет -
Без семьи и счастья нет.
И тебе семьи навеки
Я желаю самой крепкой!
Семья - как много в этом слове...
Всегда прекрасно жить в семье.
Семьей на отдых отправляться,
Переживать лихие дни.
Вам в день семьи я пожелаю
Всем семьи крепкие иметь.
Не забывайте - легче вместе
Все трудности преодолеть.
В окружении семьи
Человек всегда счастливей,
Много здесь тепла, любви,
Слов заботливых, красивых!
И доказано давно -
В браке дольше живут люди,
Так цените, что дано,
Зря Господь сводить не будет!
Нет ни чего важней на свете,
Чем трепет в сердце от любви,
Когда уютом обогреты
Все члены дорогой семьи.
Избавляйтесь от навеянных убеждений, цените каждую минуту со своими родными, не обращайте внимания на разные мелочи, выбирайте духовное благо. Доверяйте окружающим, показывайте свои настоящие чувства и будьте собой в любых ситуациях.
Фото: С Международным днем семьи (freepik)
Берегите семью, без нее никуда, только близкие люди помогут и поймут в любой ситуации. Без семьи жизнь пуста и одинока, так пусть рядом с тобой всегда будут твои любимые и близкие. С международным днем семьи!
День семьи, особый праздник! Желаю чтобы дом был полной чашей, царило доверие, поддержка, любовь! Пусть гармония будет в вашей власти! Терпения, счастья и сил бороться с любыми неурядицами!
Поздравляем с днем семьи! Желаем счастья и крепкого здоровья взрослым и деткам. Пусть в Вашем доме всегда будет мир и порядок. Чтобы Вы всегда радовали и понимали друг друга.
День семьи 2021 (все фото: pixabay)
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