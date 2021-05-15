День сім'ї 2021: найкрасивіші привітання в картинках і віршах для коханих людей

Традиції Дня сім'ї

Це свято було засноване в 1993 році Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Цікаво, що крім міжнародного, в Україні святкується і свій День сім'ї. Його започаткували у 2012 році, і буде він відзначатися 8 липня.

Щороку в це свято в усьому світі проводять різні дискусії, конференції, фестивалі, присвячені питанням сім'ї.

Цей день, звичайно ж, слід провести зі своїми рідними і близькими, присвятивши їм максимум своєї уваги, теплоти і турботи.

Привітайте коханих людей красивими віршами і листівками

Сім'я - це мама і тато,

Сім'я - це радісний сміх.

Сім'я - це дитинства етапи,

Сім'я - дорога в життя для всіх.

Бабулі, дідусі та онуки,

Братики, сестрички, Барбос...

Сім'я - це теплі руки

І фарбою вимазаний ніс.

У це свято сім'ї

Я вас від душі вітаю.

Нехай обходить вас негода...

Сім'ям всім я бажаю!

Тільки в сім'ї тобі допоможуть,

І тільки там тебе зрозуміють,

Вкажуть вірну дорогу,

І скажуть правду, брехню не скажуть!

Свою сім'ю завжди любіть,

Цінуйте кожну мить,

Її всім серцем бережіть,

Немов кришталь.

Дозвольте нам привітати вас

З міжнародним днем сім'ї.

І побажати вам жити завжди

В турботі, честі й любові!

Немає нічого важливішого в житті

За рідних людей та вашої сім'ї!

Сьогодні всім ми побажаємо,

Щоб сім'ї берегли свої,

Любіть близьких і поважайте,

Даруйте їм своє тепло,

Уваги більше приділяйте,

Адже з ними вам пощастило!

З нагоди Міжнародного дня сім'ї!

Усмішок вам і сонця.

Нехай завжди добрі промені

Сяють вам у віконце!

Як привітати близьких з Днем сім'ї словами і картинками

Позбавляйтеся від навіяних переконань, цінуйте кожну хвилину зі своїми рідними, не звертайте уваги на різні дрібниці, вибирайте духовне благо. Довіряйте оточуючим, показуйте свої справжні почуття і будьте собою в будь-яких ситуаціях.

Фото: з Міжнародним днем сім'ї (freepik)

Бережіть сім'ю, без неї нікуди, тільки близькі люди допоможуть і зрозуміють в будь-якій ситуації. Без сім'ї життя порожнє і самотнє, так нехай поруч з тобою завжди будуть твої кохані близькі. З Міжнародним днем сім'ї!

День сім'ї, особливе свято! Бажаю, щоб дім був повною чашею, панувала довіра, підтримка, любов! Нехай гармонія буде у вашій владі! Терпіння, щастя і сил боротися з будь-якими негараздами!

Вітаємо з днем сім'ї! Бажаємо щастя і міцного здоров'я дорослим і діткам. Нехай у Вашому домі завжди буде мир і порядок. Щоб ви завжди радували і розуміли один одного.

День сім'ї 2021 (всі фото: pixabay)