День осеннего равноденствия 2021: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

День осеннего равноденствия наступит 22 сентября 2021 в 22:20. Это время считается уникальным благодаря особой, уравновешенной энергетике. Издавна период, когда день равнялся ночи, считалось очень сильным, а в этом году оно благодаря комбинации семи двоек - по-настоящему магическое.

Что нельзя делать в День равноденствия, чтобы не навлечь беду, а что нужно сделать обязательно - читайте ниже в нашем материале.

Что нельзя делать 22 сентября

В это время нельзя конфликтовать, ссориться, выяснять отношения. Мало того, что ссора затянется надолго, а то и навсегда, так еще и удачу отпугнете.

Запрещено проявлять агрессию и негатив. Такие эмоции в этот день они могут иметь разрушительную энергетику.

Отказывать людям в помощи нельзя. С вами поступят так же, когда вы окажетесь в затруднительном положении.

Не следует начинать ничего нового. А вот подводить итоги, составлять списки и планы на будущее очень даже можно.

Нельзя 22 сентября брать в долг, одалживать кому-то свои деньги, не стоит оформлять кредиты и ипотеку.

Отказывать в приеме гостей - не лучшая затея. Если вдруг они нагрянули к вам внезапно, приготовьте угощение, соберитесь за одним столом, чтобы отлично провести время вместе.

А вот что нужно сделать до 22 сентября:

Завершить давно затянувшиеся дела

Избавиться от лишнего - хлама, вещей, токсичных людей в вашей жизни, вредных привычек

Выполнить давние обещания

Спланировать дела на будущее, поставить цели до конца года.

Что символизирует двойка

Число 2 в нумерологии является символом равновесия и парным числом. Соответственно, эту цифру наделяют особым свойством "пары".

Также двойка означает добронравие, миролюбие, великодушие, корректность и тактичность, основанные на интуиции, проницательности и понимании человеческой души.