День осеннего равноденствия 2021: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду
День осеннего равноденствия наступит 22 сентября 2021 в 22:20. Это время считается уникальным благодаря особой, уравновешенной энергетике. Издавна период, когда день равнялся ночи, считалось очень сильным, а в этом году оно благодаря комбинации семи двоек - по-настоящему магическое.
Что нельзя делать в День равноденствия, чтобы не навлечь беду, а что нужно сделать обязательно - читайте ниже в нашем материале.
Что нельзя делать 22 сентября
В это время нельзя конфликтовать, ссориться, выяснять отношения. Мало того, что ссора затянется надолго, а то и навсегда, так еще и удачу отпугнете.
Запрещено проявлять агрессию и негатив. Такие эмоции в этот день они могут иметь разрушительную энергетику.
Отказывать людям в помощи нельзя. С вами поступят так же, когда вы окажетесь в затруднительном положении.
Не следует начинать ничего нового. А вот подводить итоги, составлять списки и планы на будущее очень даже можно.
Нельзя 22 сентября брать в долг, одалживать кому-то свои деньги, не стоит оформлять кредиты и ипотеку.
Отказывать в приеме гостей - не лучшая затея. Если вдруг они нагрянули к вам внезапно, приготовьте угощение, соберитесь за одним столом, чтобы отлично провести время вместе.
А вот что нужно сделать до 22 сентября:
- Завершить давно затянувшиеся дела
- Избавиться от лишнего - хлама, вещей, токсичных людей в вашей жизни, вредных привычек
- Выполнить давние обещания
- Спланировать дела на будущее, поставить цели до конца года.
Что символизирует двойка
Число 2 в нумерологии является символом равновесия и парным числом. Соответственно, эту цифру наделяют особым свойством "пары".
Также двойка означает добронравие, миролюбие, великодушие, корректность и тактичность, основанные на интуиции, проницательности и понимании человеческой души.
Ранее астролог также предупредила о приближении Ретроградного Меркурия, рассказав, что нельзя, а что можно делать.