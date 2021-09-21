День осіннього рівнодення 2021: що не можна робити, щоб не накликати біду
День осіннього рівнодення настане 22 вересня 2021 о 22:20. Цей час вважається унікальним завдяки особливій, врівноваженій енергетиці. З давніх-давен період, коли день дорівнював ночі, вважався дуже сильним, а в цьому році він завдяки комбінації семи двійок - по-справжньому магічний.
Що не можна робити в День рівнодення, щоб не накликати біду, а що потрібно зробити обов'язково - читайте нижче в нашому матеріалі.
Що не можна робити 22 вересня
В цей час не можна конфліктувати, сваритися, з'ясовувати стосунки. Мало того, що сварка затягнеться надовго, а то і назавжди, так ще й удачу відлякаєте.
Заборонено проявляти агресію і негатив. Такі емоції в цей день вони можуть мати руйнівну енергетику.
Відмовляти людям у допомозі не можна. З вами вчинять так само, коли ви опинитеся в скрутному становищі.
Не слід починати нічого нового. А ось підбивати підсумки, складати списки і плани на майбутнє дуже навіть можна.
Не можна 22 вересня брати в борг, позичати комусь свої гроші, не варто оформляти кредити та іпотеку.
Відмовляти в прийомі гостей - не найкраща затія. Якщо раптом вони нагрянули до вас раптово, приготуйте частування, зберіться за одним столом, щоб відмінно провести час разом.
А ось що потрібно зробити до 22 вересня:
- Завершити давно тривалі справи
- Позбавитись від зайвого - мотлоху, речей, токсичних людей у вашому житті, шкідливих звичок
- Виконати давні обіцянки
- Спланувати справи на майбутнє, поставити цілі до кінця року.
Що символізує двійка
Число 2 в нумерології є символом рівноваги і парним числом. Відповідно, цю цифру наділяють особливою властивістю "пари".
Також двійка означає миролюбність, великодушність, коректність і тактовність, засновані на інтуїції, проникливості і розумінні людської душі.
Раніше астролог також попередила про наближення Ретроградного Меркурія, розповівши, що не можна, а що можна робити.