День мученика Григория Чудотворца: что запрещено делать в эту дату, приметы

В эту дату нельзя работать (коллаж РБК-Украина)

21 января православные христиане чтят память преподобного мученика Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который жил, исцелял и пророчествовал во времена Киевской Руси-Украины.

В народе также отмечали в этот день праздник Провод коляд, Розданный - так как завершался цикл Святок после Рождества- или Василисы зимние, и дата считалась удачной для лечения трясучки и застарелой лихорадки.

Блаженный Григорий принял иноческий образ от преподобного Феодосия около 1064 года и остался в Печерском монастыре, где вскоре прославился молитвенным даром и прочими добродетелями.

Монах также мог творить чудеса - как гласят церковные предания, однажды он молитвой к Господу заставил воров, которые проникли в его келью ради поживы, заснуть на пять дней.

Однажды он на берегу Днепра встретил воинство князей Ростислава Всеволодовича и Владимира Мономаха, которые собрались в поход против половцев. Ростиславовы оруженосцы стали глумиться над старцем, а Григорий сообщил, что они близки к смерти и сказал, что те вскоре утонут. Князь Ростислав принял пророчество за угрозу, разгневался и приказал утопить монаха. Это произошло в 1093 году. У Триполя князья перешли реку Стугну и вступили со своими полками в битву с половцами и не одолели их, но бежали от врагов. Тогда Владимир во время бегства переправился через реку. Ростислав же со всем своим воинством утонул в ней.

Преподобный мученик Григорий Чудотворец (Фото: pravoslavie.ru)

В день памяти преподобномученика 21 января и к окончанию Святок по народным традициям строго запрещалось выполнять любую работу - особенно до темна - иначе можно было накликать на себя беду и неудачу.

Также дата считалась несчастливой для начала путешествий, поэтому в путь по возможности отправлялись в другой день.

По обычаям продолжались праздничные гуляния, и на столах православных еще оставались мясные блюда.

У наших предков бытовала поговорка "Тiк i притiк починок приволiк", и уже с этого дня женщины могли возвращаться к работам по прядению и ткачеству.

Верили, что если 21 января человек заболеет, то хворь непременно вскоре отступит, главное для выздоровления помолиться Григорию.

Для того, чтобы избавиться от застарелой лихорадки, в этот день в еду и напитки добавляли "траву-лихоманницу".

Главные приметы 21 января

Если сегодня запотели окна в домах, то жди скорую оттепель;

Если южный ветер в этот день дует, то лето будет дождливое с частыми грозами;

Если день солнечный и ясный - август будет жаркий и сухой;

Когла метель началась сегодня, то в ждали усиления непогоды в ближайшее время.

Именины в этот день празднуют Антон, Виктор, Владимир, Григорий, Георгий, Дмитрий, Евгений, Илья и Михаил.

Как мы ранее писали, в Раде взялись за выходные и перенос рабочих дней из-за праздников могут отменить.