Кирилла и Мефодия: что строго запрещено делать 24 мая, важные традиции и кто именинник

24 мая 2021 года отмечается День славянской письменности и культуры. Он приурочен памяти православных учителей, равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. А в народе этот день называют Мокий Мокрый - в честь священномученика Мокия Амфипольского.
Какие важные традиции нужно соблюдать сегодня, что запрещено делать, приметы 24 мая, и у кого именины - читайте ниже в нашем материале.
Другие названия праздника - День мокрый, Мокий, Мокеев день. Интересно, что "мокрым" праздник называли не только в честь святого, но и потому что, по приметам в этот день часто шли дожди.
В этот день следует заняться домашней работой - уборкой. Также можно пересмотреть свои старые инструменты, починить их, если нужно. Можно заниматься стиркой и готовкой. Но вот незамужним девушкам нельзя мести пол, иначе выметут всех женихов.
Существовал интересный обычай - из трав девушки плели большие венки. Он должен быть таким, чтобы пропустить его через все тело. А после венок запускали в воду, загадывая имя будущего мужа. Считалось, что венок подхватят русалки и приведут девушкам женихов на берег.
Сны в эту ночь, как правило, не сбываются. Поэтому если увидите нечто неприятное или грустное, просто выкиньте это из головы.
24 мая именины празднуют Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.
Ранее мы писали, сколько выходных и праздничных дней нас ждет в июне 2021 года.
Также сообщалось про все православные праздники мая 2021.