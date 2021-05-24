Кирилла и Мефодия: что строго запрещено делать 24 мая, важные традиции и кто именинник

Другие названия праздника - День мокрый, Мокий, Мокеев день. Интересно, что "мокрым" праздник называли не только в честь святого, но и потому что, по приметам в этот день часто шли дожди.

Главные традиции и обычаи 24 мая

В этот день следует заняться домашней работой - уборкой. Также можно пересмотреть свои старые инструменты, починить их, если нужно. Можно заниматься стиркой и готовкой. Но вот незамужним девушкам нельзя мести пол, иначе выметут всех женихов.

Существовал интересный обычай - из трав девушки плели большие венки. Он должен быть таким, чтобы пропустить его через все тело. А после венок запускали в воду, загадывая имя будущего мужа. Считалось, что венок подхватят русалки и приведут девушкам женихов на берег.

Сны в эту ночь, как правило, не сбываются. Поэтому если увидите нечто неприятное или грустное, просто выкиньте это из головы.

Приметы на Мокия Мокрого

Туман садится с вечера, стелется по земле и остается после восхода - скоро будет буря.

Дождливая погода 24 мая - летом тоже будет много осадков.

Увидите багряный восход - лето будет с грозами, а красный восход - к летним пожарам.

Если кошка спит брюхом кверху - скоро будет не просто теплая, а очень жаркая погода.

Что нельзя делать 24 мая

Не следует заниматься работой в поле и огороде, все хлопоты - только по дому.

Не рекомендуется надевать черное - это к неудаче.

Молодым девушкам запрещено подметать пол.

Не следует в этот день ходить по магазинам и делать незапланированные покупки, особенно крупные.

Нельзя общаться с ноющими людьми, иначе заразитесь их негативом.

У кого сегодня день ангела

24 мая именины празднуют Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.