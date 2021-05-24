Кирила і Мефодія: що суворо заборонено робити 24 травня, важливі традиції і хто іменинник

24 травня 2021 року відзначається День слов'янської писемності та культури. Він приурочений пам'яті православних вчителів, рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. А в народі цей день називають Мокій Мокрий - на честь священномученика Мокія Амфіпольського.
Яких важливих традицій потрібно дотримуватися сьогодні, що заборонено робити, прикмети 24 травня, і у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі.
Інші назви свята - День мокрий, Мокій, Мокіїв день. Цікаво, що "мокрим" свято називали не тільки на честь святого, а й тому що, за прикметами в цей день часто йшли дощі.
У цей день слід зайнятися домашньою роботою - прибиранням. Також можна переглянути свої старі інструменти, полагодити їх, якщо потрібно. Можна займатися пранням і готуванням. Але ось незаміжнім дівчатам не можна замітати підлогу, інакше виметуть всіх женихів.
Існував цікавий звичай - з трав дівчата плели великі вінки. Він повинен бути таким, щоб пропустити його через все тіло. А після вінок запускали в воду, загадуючи ім'я майбутнього чоловіка. Вважалося, що вінок підхоплять русалки і приведуть дівчатам женихів на берег.
Сни в цю ніч, як правило, не збуваються. Тому якщо побачите щось неприємне або сумне, просто викиньте це з голови.
24 травня іменини святкують Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Мефодій, Михайло, Никодим, Ростислав.
Раніше ми писали, скільки вихідних і святкових днів нас чекає в червні 2021 року.
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