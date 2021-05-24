Кирила і Мефодія: що суворо заборонено робити 24 травня, важливі традиції і хто іменинник

Інші назви свята - День мокрий, Мокій, Мокіїв день. Цікаво, що "мокрим" свято називали не тільки на честь святого, а й тому що, за прикметами в цей день часто йшли дощі.

Головні традиції та звичаї 24 травня

У цей день слід зайнятися домашньою роботою - прибиранням. Також можна переглянути свої старі інструменти, полагодити їх, якщо потрібно. Можна займатися пранням і готуванням. Але ось незаміжнім дівчатам не можна замітати підлогу, інакше виметуть всіх женихів.

Існував цікавий звичай - з трав дівчата плели великі вінки. Він повинен бути таким, щоб пропустити його через все тіло. А після вінок запускали в воду, загадуючи ім'я майбутнього чоловіка. Вважалося, що вінок підхоплять русалки і приведуть дівчатам женихів на берег.

Сни в цю ніч, як правило, не збуваються. Тому якщо побачите щось неприємне або сумне, просто викиньте це з голови.

Прикмети на Мокія Мокрого

Туман сідає з вечора, стелиться по землі і залишається після сходу сонця - скоро буде буря.

Дощова погода 24 травня - влітку теж буде багато опадів.

Побачите багряний схід - літо буде з грозами, а червоний схід - до літніх пожеж.

Якщо кішка спить черевом догори - скоро буде не просто тепла, а дуже спекотна погода.

Що не можна робити 24 травня

Не слід займатися роботою в полі і городі, всі клопоти - тільки по дому.

Не рекомендується надягати чорне - це до невдачі.

Молодим дівчатам заборонено підмітати підлогу.

Не слід в цей день ходити по магазинах і робити незаплановані покупки, особливо великі.

Не можна спілкуватися з ниючими людьми, інакше заразитеся їх негативом.

У кого сьогодні день ангела

24 травня іменини святкують Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Мефодій, Михайло, Никодим, Ростислав.