День Иоанна Крестителя: что нельзя делать в эту дату, главные приметы

20 января украинцы отмечают день Крестителя Иоанна, который установлен в честь Иоанна Предтечи, или Крестителя. Он непосредственно следует за праздником Крещения Господня, или Богоявления.
Пророк Иоанн Креститель, после Девы Марии, самый чтимый святой. Согласно Евангелие, он был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида).
История гласит, что его родители жили около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима. Он приходился по материнской линии родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа.
С этого дня переставали действовать некоторые запреты: снова можно было прясть, ткать, шить шерстяными нитками, резать скот. На Ивана наши предки совершали обрядовое кормление скота. Домашних животных угощали хлебом с солью или блинами, "чтобы хорошо водились".
Что нельзя делать 20 января
Окончание праздников означало возвращение к привычной жизни. На посиделки нужно было приходить с работой: "Після Івана Предтечі хто не робить, того б'ють у плечі". Однако в некоторых местах день все еще был праздничным, никакие работы не выполнялись.
Иванов день категорически запрещено умываться, так как смывается защита, и человек может быть подвержен обману.
На Руси период с Рождества до Масленицы массово играли свадьбы. Хорошей приметой считалось заключить союз именно на Иоанна Крестителя, поэтому этот день также называли Зимний свадебник.
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