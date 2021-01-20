День Иоанна Крестителя: что нельзя делать в эту дату, главные приметы

В этот день православные отмечают день Крестителя Иоанна (коллаж РБК-Украина)

20 января украинцы отмечают день Крестителя Иоанна, который установлен в честь Иоанна Предтечи, или Крестителя. Он непосредственно следует за праздником Крещения Господня, или Богоявления.

Пророк Иоанн Креститель, после Девы Марии, самый чтимый святой. Согласно Евангелие, он был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида).

История гласит, что его родители жили около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима. Он приходился по материнской линии родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа.

Приметы 20 января

В этот день обязательно натощак выпивали крещенскую воду. Таким образом можно было сохранить здоровье на долгое время.

Тем, кто родился 20 января, рекомендуется носить янтарь - именно этот камень будет являться оберегом: приносить удачу и хранить от невзгод.

Если в этот день идет дождь, то стоит ожидать хорошего урожая зерновых.

Если 20 января крестить малыша, то он будет счастливым.

Если в этот день вы увидели мышь, то это говорит о скором прибавлении в семье.

С этого дня переставали действовать некоторые запреты: снова можно было прясть, ткать, шить шерстяными нитками, резать скот. На Ивана наши предки совершали обрядовое кормление скота. Домашних животных угощали хлебом с солью или блинами, "чтобы хорошо водились".

Что нельзя делать 20 января

Окончание праздников означало возвращение к привычной жизни. На посиделки нужно было приходить с работой: "Після Івана Предтечі хто не робить, того б'ють у плечі". Однако в некоторых местах день все еще был праздничным, никакие работы не выполнялись.

Иванов день категорически запрещено умываться, так как смывается защита, и человек может быть подвержен обману.

На Руси период с Рождества до Масленицы массово играли свадьбы. Хорошей приметой считалось заключить союз именно на Иоанна Крестителя, поэтому этот день также называли Зимний свадебник.



Как мы ранее писали, Ляшко рассказал, как не заразиться коронавирусом на праздник.