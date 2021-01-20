День Івана Хрестителя: що не можна робити в цю дату, головні прикмети

20 січня українці відзначають день Іоанна Хрестителя, який встановлений на честь Іоанна Предтечі, або Хрестителя. Він безпосередньо випливає за святом Хрещення Господнього або Богоявлення.
Пророк Іоанн Хреститель, після Діви Марії, найбільш шанований святий. Згідно Євангелія, він був сином священика Захарії (з роду Аарона) і праведної Єлизавети (з роду царя Давида).
Історія свідчить, що його батьки жили біля Хеврону (у Нагірній країні), на південь від Єрусалиму. Він був по материнській лінії родичем Господа Ісуса Христа і народився на шість місяців раніше Господа.
З цього дня переставали діяти деякі заборони: знову можна було прясти, ткати, шити вовняними нитками, різати худобу. На Івана наші предки здійснювали обрядове годівлю худоби. Домашніх тварин пригощали хлібом з сіллю або млинцями, "щоб добре водилися".
Що не можна робити 20 січня
Закінчення свят означало повернення до звичного життя. На посиденьки потрібно було приходити з роботою: "Після Івана Предтечі хто не робить, того б'ють у плечі". Проте в деяких місцях день все ще був святковим, ніякі роботи не виконувалися.
Іванов день категорично заборонено вмиватися, так як змивається захист, і людина може бути схильний до обману.
На Русі період від Різдва до Масляної масово грали весілля. Доброю прикметою вважалося укласти союз саме на Івана Хрестителя, тому цей день називали Зимовий свадебник.
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