День длится 4 часа и бегают "собаковолки": Сергей Бабкин побывал в сказочных краях

Сергей и Снежана Бабкины (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Сергей Бабкин рассказал о семейной поездке в сказочный край, где очень холодно, световой день длится всего четыре часа и водятся настоящие "собаковолки". Речь идет о родине Санта-Клауса - Лапландии.

Известный украинский музыкант рассказал на съемках программы "Где логика?", что на "Новом канале", чем его впечатлило путешествие на Скандинавский полуостров.

Артист рассказывает, что покататься на лыжах или сноубордах в заснеженных горах, а особенно с семьей - было его давней мечтой. И он ее реализовал - с супругой Снежаной, детьми Артуром и Веселиной.

"Года два назад мы впервые поехали в Лапландию - к Санта-Клаусу и заодно покататься на лыжах. До этого, зимой, мы всей семьей встали на лыжи, получилось очень здорово. Мы еще тогда впервые праздновали Новый год не дома. Представьте, ты просыпаешься - темно, засыпаешь - темно, у них 200 дней в году зима, остальные 165 - весна, лето и осень. Закат и рассвет очень близко друг с другом, солнышко буквально чуть поднялось и сразу же уходит обратно за горизонт. День начинается в 11:30 и заканчивается в 15:30", - рассказывает он.

Семья Сергея Бабкина побывала в Лапландии (фото: пресс-служба)

Музыкант говорит, что с непривычки им постоянно хотелось спать, и спали они непростительно долго, ведь за целый день с лыжами серьезно уставали. А утром наслаждались прекрасными видами, ведь их отель находился на самой горе.

Не обошлось без осмотра достопримечательностей - и семейство осталось под большим впечатлением. Они даже посидели на ледяных стульях и поели за ледяными столами.

"Нас поразила поездка в ледяной дворец. Их два - один по сказке Frozen, а второй - дворец-гостиница, который каждый год меняет тематику. В этом году все было посвящено "Игре Престолов"!

Семья артиста познакомилась в Лапландии с удивительными и редкими животными и даже увидели "собаковолка". А также предались любимому местному развлечению - катанию в собачьей упряжи.

Сергей Бабкин с женой и детьми ездил в Лапландию (фото: пресс-служба)

"В глухом лесу есть маленький питомник настоящих сибирских хаски. Это рабочие собаки, их задача - возить сани. На самом деле они невзрачные, небольшие, а еще температура воздуха минус пять для них не очень уютная, им комфортнее, когда -15 или -20. Там же нам показали "собаковолка", - на 90% волк и на 10% собака. А еще мы впервые в жизни увидели песца!" - вспоминает артист.

Отметим, что премьера шоу "Где логика?" с участием семьи Бабкиных состоится на Новом канале уже 9 марта.

Лапландия находится на севере Финляндии, и ее населяет народ под названием саамы.

Напомним, что Сергею Бабкину диагностировали серьезное заболевание, из-за которого он может потерять зрение. Недавно жена артиста показала, как он теперь выглядит.