День триває 4 години і бігають "собакововки": Сергій Бабкін побував у казкових краях

Сергій та Сніжана Бабкіни (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Сергій Бабкін розповів про сімейну поїздку в казковий край, де дуже холодно, світловий день триває всього чотири години і водяться справжні "собакововки". Мова йде про батьківщину Санта-Клауса - Лапландії.

Відомий український музикант розповів на зйомках програми "Де логіка?", що на "Новому каналі", чим його вразила подорож на Скандинавський півострів.

Артист розповідає, що покататися на лижах або сноубордах в засніжених горах, а особливо з сім'єю - було його давньою мрією. І він її реалізував - з дружиною Сніжаною, дітьми Артуром і Веселиною.

"Роки зо два тому ми вперше поїхали в Лапландію - до Санта-Клауса і заодно покататися на лижах. До цього, взимку, ми всією сім'єю встали на лижі, вийшло дуже здорово. Ми ще тоді вперше святкували Новий рік не вдома. Уявіть, ти прокидаєшся - темно, засинаєш - темно, у них 200 днів на рік зима, решта 165 - весна, літо і осінь. Захід і світанок дуже близько один з одним, сонечко буквально трохи піднялося і відразу ж відходить назад за горизонт. День починається об 11:30 і закінчується о 15:30", - розповідає він.

Сім'я Сергія Бабкіна побувала в Лапландії (фото: прес-служба)

Музикант каже, що з незвички їм постійно хотілося спати, і спали вони непробачно довго, адже за цілий день з лижами серйозно втомлювалися. А вранці насолоджувалися чудовими краєвидами, адже їх готель знаходився на самій горі.

Не обійшлося без огляду визначних пам'яток - і родина залишилася під великим враженням. Вони навіть посиділи на крижаних стільцях і поїли за крижаними столами.

"Нас вразила поїздка в крижаний палац. Їх два - один за казкою Frozen, а другий - палац-готель, який щороку змінює тематику. В цьому році все було присвячене "Грі Престолів"!

Сім'я артиста познайомилася в Лапландії з дивовижними і рідкісними тваринами і навіть побачили "собакововка". А також віддалася улюбленій місцевій розвазі - катанню в собачій упряжі.

Сергій Бабкін з дружиною і дітьми їздив в Лапландію (фото: прес-служба)

"У глухому лісі є маленький розплідник справжніх сибірських хаскі. Це робочі собаки, їхнє завдання - возити сани. Насправді вони непоказні, невеликі, а ще температура повітря мінус п'ять для них не дуже затишна, їм комфортніше, коли -15 або -20. Там же нам показали "собакововка", - на 90% вовк і на 10% собака. А ще ми вперше в житті побачили песця!" - згадує артист.

Зазначимо, що прем'єра шоу "Де логіка?" з участю сім'ї Бабкіних відбудеться на Новому каналі вже 9 березня.

Лапландія знаходиться на півночі Фінляндії, і її населяє народ під назвою саами.

Нагадаємо, що Сергію Бабкіну діагностували серйозне захворювання, через яке він може втратити зір. Нещодавно дружина артиста показала, як він тепер виглядає.