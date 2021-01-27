Жена заболевшего Сергея Бабкина показала, как он теперь выглядит

Сергей и Снежана Бабкины (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Снежана Бабкина, жена украинского музыканта Сергея Бабкина, показала как он выглядит после новостей о серьезной болезни мужа. Музыкант из-за проблем со зрением временно оставил активность в соцсетях, но судя по новому видео, пребывает в хорошем настроении и настроен оптимистично.

На кадрах, опубликованных Снежаной в Instagram, музыкант играет с младшим сыном Елисеем. Малыш рассказывает ему про некую "Луну", которая сказала ему "Ку-ку".

"Это видео заряжено на любовь! Елисей Сергеевич очень любит Космос. Весь в Сергея. Знает, как выглядит Сатурн, Меркурий, Земля, Звезда, Международная космическая станция, НЛО, ракета, комета, Луна. Каждый раз, на прогулке, ищет Луну и радуется! Вчера Луна ему делала "ку-ку"! И он весь вечер всем нам рассказывал эту космическую историю", - написала Бабкина.

Сергей Бабкин играет с сыном (instagram.com/snezhana_babkina)

На видео Сергей выглядит бодрым и веселым, несмотря на диагноз. И в stories Снежана делится буднями жизни из семьи.

Сергей и Снежана Бабкины (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, что Сергею Бабкину в середине января диагностировали тяжелую и редкую болезнь глаз. Теперь он нуждается в операции, ведь если его не лечить, артисту грозит слепота. Позже супруга музыканта рассказала, что он уже потерял 70 процентов зрения.

Артист испытывает проблемы с дальнозоркостью, то есть вдаль он видит нормально, а вблизи - плохо. Супруга музыканта ранее рассказывала, что болезнь мужа очень коварна и в определенный момент просто "выключится свет".

Отметим, что Сергей и Снежана воспитывают троих детей: дочь Веселину, сыновей Артура и Елисея.