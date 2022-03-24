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Даша Астафьева сообщила о горе в семье: "Родного человека похоронили чужие люди"

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Автор: Светлана Мащенко

Даша Астафьева осталась в Украине и вместе с волонтерами помогает украинцам защищать нашу землю от врага. Она со слезами на глазах рассказала, что в ее семье случилось горе - умерла бабушка, которую она даже не смогла похоронить.

Об этом модель рассказала в интервью Наталье Влащенко.

"Наверное, нет страшнее, чем твоего родного человека хоронят чужие люди. Эти фотографии... Бабушка в гробу... Я постоянно смотрю, потому что в это так трудно поверить. Хорошо, что она была хорошим человеком, постоянно в церкви помогала. Я никогда не хоронила никого, собирала, помогала, но чтобы так..." - сказала Даша в интервью.

Даша говорит, что находится в Киеве, ночует в основном в укрытиях. Работает на кухне, ездит по разным местам, где помогает вместе с другими волонтерами.

"Я когда услышала - на кухне нужны помощники. Нужно резать, чистить. Буду хоть что-то... Начну хоть полы мыть. Никто не любит картошку чистить. А я села", - рассказала Даша.

Ранее Даша Астафьева вместе с украинскими звездами поблагодарила воинов ВСУ за защиту.

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Даша Астафьева