Даша Астаф'єва повідомила про горе в сім'ї: "Рідну людину поховали чужі люди"

"Напевно, немає страшніше, ніж твою рідну людину ховають чужі люди. Ці фотографії... Бабуся в труні... Я постійно дивлюся, тому що в це так важко повірити. Добре, що вона була хорошою людиною, постійно в церкві допомагала. Я ніколи не ховала нікого, збирала, допомагала, але щоб так..." - сказала Даша в інтерв'ю.

Даша каже, що знаходиться в Києві, ночує здебільшого в укриттях. Працює на кухні, їздить по різних місцях, де допомагає разом з іншими волонтерами.

"Я коли почула - на кухні потрібні помічники. Потрібно різати, чистити. Буду хоч щось... Почну хоч підлоги мити. Ніхто не любить картоплю чистити. А я сіла", - розповіла Даша.