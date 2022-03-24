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Даша Астаф'єва повідомила про горе в сім'ї: "Рідну людину поховали чужі люди"

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Автор: Світлана Мащенко

Даша Астаф'єва залишилася в Україні і разом з волонтерами допомагає українцям захищати нашу землю від ворога. Вона зі сльозами на очах розповіла, що в її родині сталося горе - померла бабуся, яку вона навіть не змогла поховати.

Про це модель розповіла в інтерв'ю Наталії Влащенко.

"Напевно, немає страшніше, ніж твою рідну людину ховають чужі люди. Ці фотографії... Бабуся в труні... Я постійно дивлюся, тому що в це так важко повірити. Добре, що вона була хорошою людиною, постійно в церкві допомагала. Я ніколи не ховала нікого, збирала, допомагала, але щоб так..." - сказала Даша в інтерв'ю.

Даша каже, що знаходиться в Києві, ночує здебільшого в укриттях. Працює на кухні, їздить по різних місцях, де допомагає разом з іншими волонтерами.

"Я коли почула - на кухні потрібні помічники. Потрібно різати, чистити. Буду хоч щось... Почну хоч підлоги мити. Ніхто не любить картоплю чистити. А я сіла", - розповіла Даша.

Раніше Даша Астаф'єва разом з українськими зірками подякувала воїнам ЗСУ за захист.

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Даша Астаф'єва