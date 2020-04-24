Дана из Холостяк-10 назвала топ-10 любимых книг

Участницы романтического реалити СТБ Холостяк-10 продолжают делиться со своими подписчиками полезной информацией в социальных сетях. Согласитесь, сейчас, в условиях карантина, как никогда хочется увлечь себя интересным чтивом.

Холостячка Дана составила свой топ-10 книг, которые ее впечатлили. Читайте подборку в материале!

«Шантарам», Грегори Дэвид Робертс. «1984», Джордж Оруэлл. «Степной волк», Герман Гессе. «Жутко громко и запредельно близко», Джонатан Сафран Фоер. ⠀ «Танго смерти», Юрий Винничук. ⠀ «К черту все! Бери и делай!», Ричард Брэнсон. ⠀ «Государь», Никколо Макиавелли.⠀ «Баталист», Артуро Перес-Реверте. ⠀ «Трансерфинг реальности», Вадим Зеланд.⠀ «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», Джон Грей.

Смотрите романтическое реалити Холостяк-10 в пятницу, 24 апреля в 19:00, на СТБ!

Дана (фото: пресс-служба)

Отметим, что во время восьмого выпуска Макс Михайлюк полностью разочаруется в одной из участниц. Две девушки смогут самостоятельно организовать свое идеальное свидание с Максом, получив от него необходимый бюджет. Что же придумают участницы? У Кристины и Насти будет по 25 тысяч гривен на организацию времяпрепровождения.

«Мне было интересно, как девушки представляют себе свидание, когда у них все для этого есть. Возможно, таким образом я смогу узнать их еще чуточку больше», – прокомментирует решение Холостяк.

Несмотря на полученный бюджет и привилегии, Кристина предложит Максу… пойти к ней домой!

«У меня были сомнения, действительно ли он меня правильно понял», – признается девушка.

А вот Настя, напротив, реализует все свои идеи с размахом. Вместе с Максом она отправится на сеанс к астрологу, чтобы узнать, есть ли у нее будущее с Холостяком...