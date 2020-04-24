Дана з Холостяк-10 назвала топ-10 улюблених книг

Учасниці романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 продовжують ділитися зі своїми підписниками корисною інформацією у соціальних мережах. Погодьтеся, зараз, в умовах карантину, як ніколи хочеться захопити себе цікавим чтивом.

Холостячка Дана склала свій топ-10 книг, які її вразили. Читайте добірку в матеріалі!

«Шантарам», Грегорі Девід Робертс. «1984», Джордж Орвелл. «Степовий вовк» Германа Гессе. «Моторошно голосно і вкрай близько», Джонатан Сафран Фоер. ⠀ «Танго смерті» Юрій Винничук. ⠀ «До біса все! Бери й роби!», Річард Бренсон. ⠀ «Государ», Нікколо Макіавеллі.⠀ «Баталіст», Артуро Перес-Реверте. ⠀ «Трансерфінг реальності», Вадим Зеланд.⠀ «Чоловіки з Марса, жінки з Венери» Джон Грей.

Дивіться романтичне реаліті Холостяк-10 у п'ятницю, 24 квітня о 19:00 на СТБ!

Дана (фото: прес-служба)

Зазначимо, що під час восьмого випуску Макс Михайлюк повністю розчарується в одній з учасниць. Дві дівчини зможуть самостійно організувати своє ідеальне побачення з Максом, отримавши від нього необхідний бюджет. Що ж придумають учасниці? У Крістіни і Насті буде по 25 тисяч гривень на організацію дозвілля.

«Мені було цікаво, як дівчата уявляють собі побачення, коли у них все для цього є. Можливо, таким чином я зможу дізнатися їх ще трішки більше», – прокоментує рішення Холостяк.

Незважаючи на отриманий бюджет і привілеї, Христина запропонує Максу... піти до неї додому!

«У мене були сумніви, чи справді він мене правильно зрозумів», – зізнається дівчина.

А от Настя, навпаки, реалізує всі свої ідеї з розмахом. Разом з Максом вона відправиться на сеанс до астролога, щоб дізнатися, чи є у неї майбутнє з Холостяком...