Дана з Холостяк-10 назвала топ-10 улюблених книг

У Дани дуже різнобічні погляди
Учасниці романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 продовжують ділитися зі своїми підписниками корисною інформацією у соціальних мережах. Погодьтеся, зараз, в умовах карантину, як ніколи хочеться захопити себе цікавим чтивом.
Холостячка Дана склала свій топ-10 книг, які її вразили. Читайте добірку в матеріалі!
Дивіться романтичне реаліті Холостяк-10 у п'ятницю, 24 квітня о 19:00 на СТБ!
Дана (фото: прес-служба)
Зазначимо, що під час восьмого випуску Макс Михайлюк повністю розчарується в одній з учасниць. Дві дівчини зможуть самостійно організувати своє ідеальне побачення з Максом, отримавши від нього необхідний бюджет. Що ж придумають учасниці? У Крістіни і Насті буде по 25 тисяч гривень на організацію дозвілля.
«Мені було цікаво, як дівчата уявляють собі побачення, коли у них все для цього є. Можливо, таким чином я зможу дізнатися їх ще трішки більше», – прокоментує рішення Холостяк.
Незважаючи на отриманий бюджет і привілеї, Христина запропонує Максу... піти до неї додому!
«У мене були сумніви, чи справді він мене правильно зрозумів», – зізнається дівчина.
А от Настя, навпаки, реалізує всі свої ідеї з розмахом. Разом з Максом вона відправиться на сеанс до астролога, щоб дізнатися, чи є у неї майбутнє з Холостяком...