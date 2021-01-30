Голос країни 2021: кто из звезд и в какой роли "засветится" на шоу

Голос країни 2021 (фото: пресс-служба)

Голос країни 2021 стартовал 24 января и готовит зрителям массу нововведений. Ведь шоу в этом году проходит под слоганом "Перезагрузки". Организаторы убрали "кнопку блокировки", а также обрезали видео, выкладываемое в интернет, чем вызвали волну критики со стороны зрителей. Но это еще не все сюрпризы - в шоу появятся "советники тренеров на нокаутах".

Продюсер "Голоса" Владимир Завадюк ответил в Instagram на самые важные вопросы, интересующие зрителей.

Одним из таких было, "вернут ли Дана Балана", а также кто из звезд появится в шоу. Отметим, что создатели шоу часто устраивают встряску судьям, ставя за их кресла уже состоявшихся звезд шоу-бизнеса. В такой роли в свое время побывали Наталья Могилевская, Ирина Федишин, Злата Огневич, Юрий Ткач и другие селебретис.

По словам продюсера шоу, в нынешнем сезоне мы увидим таких "гестстар", как Юлия Санина, Надя Мейхер, и конечно же - Дан Балан. Вероятно, кто-то из них станет "советником тренера на нокаутах".

"Я уверен, что Дан по вам тоже скучает. Конечно же ждать и, возможно, он появится тут совсем скоро", - рассказывает Завадюк.

Продюсер "Голоса країни" рассказал, вернут ли Дана Балана на шоу (видео: instagram.com/stories/zavaduk)

В шоу появятся также экс-"ВИА Гра" Надя Мейхер и фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина.

Продюсер "Голоса країни" рассказал о звездах, которые появятся на кастинге шоу (скрин: instagram.com/stories/zavaduk)

Интересно, что раньше создатели Голоса країни 2021 заинтриговали заявлением, что они нашли нестандартную замену Дану Балану для Тины Кароль. И скоро зрители узнают, что такое "НаТина".