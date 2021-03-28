ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эти четыре знака Зодиака сорвут денежный куш: удача свалится неожиданно!

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 05:30
Эти четыре знака Зодиака сорвут денежный куш: удача свалится неожиданно! Фото: Гороскоп на неделю от астрологов (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 сулит четырем знакам Зодиака денежный успех в период с 29 марта по 4 апреля. Астрологи дали везунчикам советы, как не упустить уникальный шанс, дарованный звездами и планетами.

Об этом пишет МК.

Овен

Овна может ждать повышение на работе с увеличением оклада или материальная помощь от родных, которая будет приумножена разумным вложением. Астрологи советуют не задираться, быть дипломатичнее и уступчивее, и у вас все получится!

Водолей

Удача улыбнется Водолеям, занятым в творческой сфере. Картины, стихи, рукоделие или оригинальная творческая концепция в любой сфере будут вознаграждены приятными суммами. Последствия вероятны и косвенные - например, знакомство через творчество с людьми, которые сделают какое-либо выгодное предложение. Постарайтесь научиться отличать искренность от лести.

Близнецы

Для этого знака Зодиака неделя обещает быть наиболее перспективной в денежном отношении, и ставки довольно велики. Суть не в том, немедленно прибудет крупный капитал, а в решениях, которые Близнецы станут принимать на грядущей неделе. Именно эти решения, связанные с учебой, карьерой или семьей, станут фундаментом, который позволит сильно улучшить благосостояние. Главное - попридержите природную импульсивность.

Стрелец

В делах Стрельцу будет сопутствовать удача. Задуманные начинания, связанные с ростом доходов, обречены на успех. При этом не стоит отвергать помощь и поддержку со стороны. Не исключено - это именно то, чего не хватало до окончательного решения важных вопросов.

Ранее астролог рассказала, про мартовское полнолуние в Весах. Что нельзя делать в этот период, чтобы не навлечь неприятности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни гороскоп
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Перевод часов в Украине: Укрзализныця сделала важное предупреждение
Перевод часов в Украине: Укрзализныця сделала важное предупреждение