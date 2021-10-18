Черный Тигр принесет сумасшедший успех этим знакам Зодиака в 2022 году: Глоба назвал избранных

Овен

Глоба уверен, что Овна в 2022-м ждёт много приятных сюрпризов. В начале года вам придется переосмыслить свой образ жизни, определить новые цели. Удача будет сопутствовать вам и с финансами, но не спешите все тратить - к концу года вам могут понадобиться деньги. Весной и летом будет отличное время для карьерного роста, бизнеса, а также любовных отношений.

Близнецы

Близнецы с самого начала 2022-го начнут пожинать плоды своих предыдущих достижений. Если вы задумаетесь о смене работы, рода деятельности, лучшее время для этого - май. В первом полугодии семейных Близнецов ждет испытание отношений на прочность. Чтобы не разрушить их, разговаривайте с партнером, ищите компромиссы

Дева

Астролог прогнозирует Деве отличное время для создания и укрепления семьи в году Черного Тигра. Вы будете излучать любовь, и чувства будут взаимными. А вот на работе придется повкалывать. Но не волнуйтесь, результат будет даже лучше, чем вы могли ожидать. С февраля по май возможны изменения в профессии, но все сложится удачно.

Весы

В году Тигра людям, рожденным под этим знаком будет сопутствовать удача. А тем, кто проявит инициативу, повезет вдвойне - звезды и планеты на вашей стороне. Глоба предупреждает Весы обходить авантюрные сделки, и не соблазняться на легкие деньги - высок риск быть обманутыми. Летом возможна крупная прибыль, но приберегите деньги до ноября - они вам могут понадобиться.

Скорпион

Астролог считает, что Скорпион в следующем году сможет реализовать задуманное. Поэтому смело планируйте, не бойтесь мечтать и повышать планку. Ваш врожденная настойчивость и упорство помогут получить повышение. Павел Глоба советует обзавестись новыми знакомствами и чаще путешествовать для вдохновения.

Водолей

По мнению астролога, 2022-й будет очень удачным для Водолея. При этом вам не нужно будет прикладывать огромное количество усилий для достижения успехов в новых проектах, начинаниях. С января по март звезды и планеты обещают людям, рожденным под этим знаком, продвижение по карьерной лестнице, а весна пройдет в рабочей загрузке. К лету наступит передышка, но уже к сентябрю в голову придут новые интересные идеи.