Чорний Тигр принесе божевільний успіх цим знакам Зодіаку в 2022 році: Глоба назвав обраних

Овен

Глоба впевнений, що Овна у 2022-му чекає багато приємних сюрпризів. На початку року вам доведеться переосмислити свій спосіб життя, визначити нові цілі. Удача буде супроводжувати вам і з фінансами, але не поспішайте все витрачати - до кінця року вам можуть знадобитися гроші. Навесні та влітку буде відмінний час для кар'єрного росту, бізнесу, а також любовних відносин.

Близнюки

Близнюки з самого початку 2022-го почнуть пожинати плоди своїх попередніх досягнень. Якщо ви задумаєтеся про зміну роботи, роду діяльності, найкращий час для цього - травень. У першому півріччі сімейних Близнюків чекає випробування відносин на міцність. Щоб не зруйнувати їх, розмовляйте з партнером, шукайте компроміси

Діва

Астролог прогнозує Діві відмінний час для створення і зміцнення сім'ї в році чорного Тигра. Ви будете випромінювати любов, і почуття будуть взаємними. А ось на роботі доведеться попрацювати. Але не хвилюйтеся, результат буде навіть краще, ніж ви могли очікувати. З лютого по травень можливі зміни в професії, але все складеться вдало.

Терези

У році Тигра людям, народженим під цим знаком буде супроводжувати удача. А тим, хто проявить ініціативу, пощастить подвійно - зірки та планети на вашому боці. Глоба попереджає Терези обходити авантюрні угоди, і не спокушатися на легкі гроші - високий ризик бути обдуреними. Влітку можлива великий прибуток, але прибережіть гроші до листопада - вони вам можуть знадобитися.

Скорпіон

Астролог вважає, що Скорпіон в наступному році зможе реалізувати задумане. Тому сміливо плануйте, не бійтеся мріяти та підвищувати планку. Ваш вроджена наполегливість і завзятість допоможуть отримати підвищення. Павло Глоба радить обзавестися новими знайомствами й частіше подорожувати для натхнення.

Водолій

На думку астролога, 2022-й буде дуже вдалим для Водолія. При цьому вам не потрібно буде прикладати величезну кількість зусиль для досягнення успіхів у нових проєктах, починаннях. З січня по березень зірки та планети обіцяють людям, народженим під цим знаком, просування по кар'єрних сходах, а весна пройде в робочому завантаженні. До літа настане перепочинок, але вже до вересня в голову прийдуть нові цікаві ідеї.