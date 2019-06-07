Бумбокс презентовали уникальную выставку о 15-летней истории группы (фото)

На днях на Арт-заводе Платформа в Киеве состоялся грандиозный Family Show, во время которого Бумбокс презентовали уникальный арт-проект - выставку, посвященную 15-летней истории группы. Подобная идея реализована впервые, проект дает возможность на собственные глаза увидеть, как создавался и розвивался украинский шоу-бизнес с 2004 года по сей день. Для уникальной выставки ярко оформили специальный "арт-дом".

Так, фасад арт-дома, где проходила событие, закрыли огромным баннером с горой бумбоксов, а возле здания разместили раритетний автомобиль, разрисованный граффити с названиями песен группы - "Злива", "Рок-н-рол", "Вахтерам", "Попіл", "Дитина" и десятка других.

Выставка 15-летней истории группы Бумбокс (фото: пресс-служба)

Внутри арт-дома - 15 лет истории Бумбокса: множество фотографий разных лет, напечатанные на большом формате. Родина-Мать с бумбоксом и гитарой в руках и виниловая пластинка Бумбокс, плакаты, эскизы, обложки альбомов, оригиналы текстов песен, написаные Андреем Хлывнюком, личные вещи музыкантов и реквизит из клипов. Каждый ескпонат Бумбокс-выставки имеет детальное описание.

На выставке можно увидеть тот самый ковер из клипа "Безодня" с Тиной Кароль, в который, по замыслу режиссера Стаса Гуренко, проваливались музыканты Бумбокса. Или узнать о том что съемки клипа на хит "Та4то" в 2007 на Набережном шоссе походили на ужасное ДТП и останавливали проходящих мимо съемки водителей, а клип на платиновую песню "Поліна" в 2008 году имел бюджет 35 000 долларов и много лет держал статус “самого дорогого клипа группы". А вот на первый клип группы "Супер-пупер", снятый Виктором Придуваловым в декабре 2005, потратили 5000 долларов, и видео моментально стало хитовым.

Выставка 15-летней истории группой Бумбокс (фото: прс-служба)

Выставка имеет несколько сотен экспонатов, ее уже посмотрели более тысячи гостей Бумбокс Family Show. Сейчас экспозиция переехала в одно из зданий киностудии Довженко, где в ближайшее время откроется для посетителей.

Кроме того, на главной сцене арт-завода прошел мастер-класс барабанщика Бумбокс Александра Люлякіна.

Фото: пресс-служба

В финале события Бумбокс вишлы на сцену новым расширенным составом, в котором теперь семь музыкантов. Концерт длился два с половиной часа, команда сыграла 25 песен - хиты с предыдущих альбомов и будущего альбома "Таємний код: Рубікон".