Бумбокс презентували унікальну виставку про 15-річну історію гурту (фото)

Днями на Арт-заводі Платформа в Києві відбувся грандіозний Family Show, під час якого Бумбокс презентували унікальний арт-проект - виставку, присвячену 15-річній історії гурту. Подібна ідея реалізована вперше, проект дає можливість на власні очі побачити, як створювався та розвивася український шоу-бізнес з 2004 року досьогодні. Для унікальної виставки було яскраво оформлено спеціальний "арт-дім".

Так, фасад арт-дому, де проходила подія, закрили величезним банером з горою бумбоксів, а біля будівлі розмістили рарітетний автомобіль, розмальований графіті з назвами пісень гурту - "Злива", "Рок-н-рол", "Вахтерам", "Поліна", "Дитина" та десятка інших.

Виставка 15-річної історіїї груту Бумбокс (фото: прес-служба)

Всередині арт-дому - 15 років історії Бумбоксу: безліч фотографій різних років, надруковані на великому форматі. Батьківщина-Мати з бумбоксом і гітарою в руках та вінілова платівка Бумбокс, плакати, ескізи, обкладинки альбомів, оригінали текстів пісень, написані Андрієм Хливнюком, особисті речі музикантів та реквізит із кліпів. Кожен ескпонат Бумбокс-виставки має детальний опис.

На виставці можна побачити той самий килим з кліпу "Безодня" з Тіною Кароль, в який, за задумом режисера Стаса Гуренка, провалювалися музиканти Бумбоксу. Чи дізнатись про те що зйомки кліпу на хіт "Та4то" у 2007 на Набережному шосе походили на жахливе ДТП й зупиняли проїзджаючих повз зйомку водіїв, а кліп на платинову пісню "Поліна" у 2008 році мав бюджет 35 000 доларів і багато років тримав статус “найдорожчого кліпу гурту”. А от на перший кліп групи, "Супер-пупер", знятий Віктором Придуваловим у грудні 2005, витратили 5000 доларів, і відео моментально стало хітовим.

Виставка 15-річної історіїї груту Бумбокс (фото: прс-служба)

Виставка має кількасот експонатів, її вже подивились більше тисячі гостей Бумбокс Family Show. Зараз експозиція переїхала в одну з будівель кіностудії Довженко, де найближчим часом відкриється для відвідувачів.

Крім того, на головній сцені арт-заводу пройшов майстер-клас барабанщика Бумбокс Олександра Люлякіна.

Фото: прес-служба

У фіналі події Бумбокс вийшли на сцену новим розширеним складом, в якому тепер сім музикантів. Концерт тривав дві з половиню години, команда зіграла 25 пісень - хіти з попередніх альбомів та майбутнього альбому "Таємний код: Рубікон".