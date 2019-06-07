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Бумбокс презентували унікальну виставку про 15-річну історію гурту (фото)


Унікальна виставка, майстер-класи та двогодинний концерт у новому складі - Бумбокс провели сімейне шоу на Арт-заводі Платформа

Днями на Арт-заводі Платформа в Києві  відбувся грандіозний Family Show, під час якого Бумбокс презентували унікальний арт-проект -  виставку, присвячену 15-річній історії гурту.  Подібна ідея  реалізована вперше,  проект дає можливість на власні очі побачити, як створювався та розвивася  український шоу-бізнес  з 2004 року досьогодні. Для унікальної виставки було яскраво оформлено спеціальний "арт-дім".

Так, фасад арт-дому, де проходила подія, закрили величезним банером з горою бумбоксів, а біля будівлі розмістили рарітетний автомобіль, розмальований  графіті з   назвами пісень гурту -  "Злива", "Рок-н-рол", "Вахтерам", "Поліна", "Дитина" та десятка інших.

 

Виставка 15-річної історіїї груту Бумбокс (фото: прес-служба)

Всередині арт-дому - 15 років історії Бумбоксу: безліч фотографій різних років, надруковані на великому форматі.  Батьківщина-Мати  з бумбоксом і  гітарою в руках та  вінілова платівка Бумбокс,  плакати, ескізи,  обкладинки альбомів, оригінали текстів пісень, написані Андрієм Хливнюком, особисті речі музикантів та реквізит із кліпів. Кожен ескпонат Бумбокс-виставки має детальний опис.

На виставці можна побачити той самий килим з кліпу "Безодня" з Тіною Кароль, в який, за задумом режисера Стаса Гуренка, провалювалися музиканти Бумбоксу. Чи дізнатись про те що зйомки кліпу  на хіт "Та4то"  у 2007 на Набережному шосе  походили на жахливе ДТП й зупиняли проїзджаючих повз зйомку водіїв,  а кліп  на платинову пісню "Поліна" у 2008 році мав бюджет  35 000 доларів і багато років  тримав статус “найдорожчого кліпу гурту”.  А от  на перший кліп групи, "Супер-пупер", знятий Віктором Придуваловим у грудні 2005, витратили 5000 доларів, і відео моментально стало хітовим.

 

Виставка 15-річної історіїї груту Бумбокс (фото: прс-служба)

Виставка  має кількасот експонатів, її вже подивились більше тисячі гостей Бумбокс Family Show. Зараз експозиція переїхала в одну з будівель кіностудії Довженко,  де найближчим часом відкриється для відвідувачів.

Крім того, на головній сцені арт-заводу пройшов  майстер-клас барабанщика Бумбокс Олександра Люлякіна.  

 

Фото: прес-служба 

У фіналі події Бумбокс вийшли на сцену новим розширеним складом, в якому тепер  сім  музикантів. Концерт тривав дві з половиню години, команда зіграла 25 пісень -  хіти з попередніх альбомів та майбутнього альбому "Таємний код: Рубікон".

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