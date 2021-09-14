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Будут споры и упадок сил: этим знакам Зодиака середина сентября принесет неприятности

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Вторник 14 сентября 2021 05:26
Будут споры и упадок сил: этим знакам Зодиака середина сентября принесет неприятности Этим знакам Зодиака грозят неприятности в середине сентября (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на середину сентября говорит о том, что ближайшие дни будут напряженными и суматошными. Могут быть споры, ссоры, упрямство и мелкие конфликты. Это все спровоцирует упадок сил и энергии.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых середина сентября станет самым неудачным периодом. Об этом информирует SlovoFraza.

Телец

Стоит избегать больших нагрузок, так как восстановление сил будет идти довольно медленно. Умеренный спорт, прогулки и общение помогут восстановить энергию. Финансовый успех будет зависеть только от умения применять знания и креативности.

Близнецы

Постарайтесь в ближайшие дни поменьше общаться с людьми, которые не прощают обид. Они могут нести вам негатив в жизнь. Отрицательные эмоции вам сейчас противопоказаны, так как неделя и так будет не очень благоприятная. Не начинайте новых дел и не меняйте работу, сосредоточьтесь на насущных задачах. В любви тоже будет затишье – вам просто будет не до нее из-за хлопот.

Весы

У вас накопилось много усталости и отрицательных эмоций. Если вы не задумаетесь об отдыхе, то можете даже заболеть. Побудьте в спокойной атмосфере, в уединении и тишине. Самыми опасными днями станут 15 и 16 сентября. Постарайтесь правильно распределить свои силы и энергию, чтобы не истратить их на одно дело. И не забывайте о полноценном отдыхе и расслаблении.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака грозит финансовая "черная полоса" в сентябре.

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