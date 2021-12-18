Будьте внимательны к самым близким: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 20 по 26 декабря

Неделя будет спокойная и эмоционально ровная. Занимайтесь приятными и любимыми делами, трудностей астрологи не обещают.

В профессиональной сфере вероятны новые достижения, но постарайтесь на первое место поставить не работу, а своих родных. Дорожите своими близкими людьми, уделяйте им больше внимания и тепла.

В последние дни декабря можете осваивать новые профессии, начинать новые дела и проекты, получать новые знания. Ваш опыт вас точно удивит в самое ближайшее время.

Овен

Ваши идеи на предстоящей неделе могут стать неинтересными для других людей. Не сдавайтесь и проявите максимум изобретательности, чтобы доказать, что ваши проекты имеют отличные перспективы.

Телец

Не стоит на этой неделе отстаивать свои позиции любой ценой и доказывать собственную правоту окружающим. Тем более, что не все ваши идеи сейчас могут принести ожидаемый результат.

Попробуйте поменять подход, а свои цели и желания – откорректировать. Ваш главным залогом успеха станет гибкость.

Близнецы

На этой неделе вам нужно расширить свой круг общения. Прислушайтесь к точкам зрения других людей.

Это поможет вам выработать максимально объективное мнение и правильно оценить ситуацию.

Рак

Вам придется на этой неделе принять сложное решение и на помощь придут более старшие и опытные люди.

Если почувствуете, что тяжело сориентироваться в ситуации и совершенно не понимаете, как нужно поступить – не стесняйтесь спросить совета.

Лев

Поиски истины на этой неделе могут вам привести к тому, что вы переступите чьи-то интересы. В вас проснется максимальная честность и прямолинейность. Будьте готовы к тому, что многим это может не понравиться.

Дева

Предпоследняя неделя года у Дев будет насыщена хлопотами и суетой. Ваша задача – использовать этот период для того, чтобы превратить всю эту суету в приятную.

Можно заняться подготовкой к праздникам и купить подарки всем близким.

Весы

У вас получится уладить проблему, которая уже давно вам не давала покоя и тревожила. А достигнув успеха, вы соберете вокруг себя единомышленников и надежных партнеров.

Скорпион

Постарайтесь не скромничать в ближайшие дни, вам это противопоказано. Сейчас вы можете получить от Вселенной все, чего хотите. Говорите о своих целях и желаниях нужным людям, именно они помогут вам осуществить мечту.

Стрелец

На этой неделе вам пригодится привычка мыслить холодно и трезво. Это поможет вам направить свои дела в нужном направлении.

А в трудных ситуациях вас выручит способность рассуждать логически.

Козерог

Ближайшая неделя станет периодом, когда вам необходимо проанализировать нынешнее положение дел.

Придется решить, какие вещи и эмоции вам нужно оставить, а с каким желательно попрощаться. Освободите место для ваших новых побед и новых людей.

Водолей

Будьте осторожны, так как вы можете столкнуться с непониманием родных и близких людей на этой неделе.

Попытайтесь их убедить в собственной правоте. Но слишком сложные темы не поднимайте.

Рыбы

Вам придется на этой неделе защищать чьи-то посторонние интересы. И при этом придется оставаться справедливыми, непредвзятыми и твердо стоять на своих позициях. Это избавит вас от мучительного чувства стыда в будущем.