Будьте уважні до найближчих: гороскоп для всіх жінок за знаком Зодіаку з 20 по 26 грудня

Тиждень буде спокійним та емоційно рівним. Займайтеся приємними та улюбленими справами, труднощів астрологи не обіцяють.

У професійній сфері ймовірні нові досягнення, але постарайтеся на перше місце поставити не роботу, а своїх рідних. Дорожіть своїми близькими людьми, приділяйте їм більше уваги та тепла.

В останні дні грудня можете освоювати нові професії, починати нові справи та проєкти, отримувати нові знання. Ваш досвід вас точно здивує в якнайближчий час.

Овен

Ваші ідеї на майбутньому тижні можуть стати нецікавими для інших людей. Не здавайтеся і проявіть максимум винахідливості, щоб довести, що ваші проєкти мають відмінні перспективи.

Телець

Не варто цього тижня відстоювати свої позиції за всяку ціну і доводити власну правоту оточуючим. Тим більше, що не всі ваші ідеї зараз можуть принести очікуваний результат.

Спробуйте поміняти підхід, а свої цілі та бажання – відкоригувати. Ваш головною запорукою успіху стане гнучкість.

Близнюки

На цьому тижні вам потрібно розширити своє коло спілкування. Прислухайтеся до точок зору інших людей.

Це допоможе вам виробити максимально об'єктивну думку і правильно оцінити ситуацію.

Рак

Вам доведеться на цьому тижні прийняти складне рішення і на допомогу прийдуть старші та досвідчені люди.

Якщо відчуєте, що важко зорієнтуватися в ситуації й абсолютно не розумієте, як потрібно вчинити – не соромтеся запитати поради.

Лев

Пошуки істини на цьому тижні можуть вам привести до того, що ви переступите чиїсь інтереси. У вас прокинеться максимальна чесність і прямолінійність. Будьте готові до того, що багатьом це може не сподобатися.

Діва

Передостанній тиждень року у Дів буде насичена клопотами та суєтою. Ваше завдання - використовувати цей період для того, щоб перетворити всю цю суєту в приємну.

Можна зайнятися підготовкою до свят і купити подарунки всім близьким.

Терези

У вас вийде залагодити проблему, яка вже давно вам не давала спокою і турбувала. А досягнувши успіху, ви зберете навколо себе однодумців і надійних партнерів.

Скорпіон

Постарайтеся не скромничати найближчими днями, вам це протипоказано. Зараз ви можете отримати від Всесвіту все, чого хочете. Говоріть про свої цілі та бажання потрібним людям, саме вони допоможуть вам здійснити мрію.

Стрілець

На цьому тижні Вам стане в пригоді звичка мислити холодно і тверезо. Це допоможе вам направити свої справи в потрібному напрямку.

А у важких ситуаціях вас виручить здатність міркувати логічно.

Козоріг

Найближчий тиждень стане періодом, коли вам необхідно проаналізувати нинішній стан справ.

Доведеться вирішити, які речі та емоції вам потрібно залишити, а з яким бажано попрощатися. Звільніть місце для ваших нових перемог і нових людей.

Водолій

Будьте обережні, тому, що ви можете зіткнутися з нерозумінням рідних і близьких людей на цьому тижні.

Спробуйте їх переконати у власній правоті. Але занадто складні теми не піднімайте.

Риби

Вам доведеться на цьому тижні захищати чиїсь сторонні інтереси. І при цьому доведеться залишатися справедливими, неупередженими та твердо стояти на своїх позиціях. Це позбавить вас від болісного почуття сорому в майбутньому.