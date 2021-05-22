Будьте осторожны и не сорите деньгами: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 24 по 30 мая

Женщина-Овен

Неделю стоит провести в размеренном ритме и экономить силы, а также энергию. Не пытайтесь выполнить несколько задач одновременно. Закончить весну получится удачно, но для этого понадобится тщательный план действий. Не отклоняйтесь от намеченных целей и не позволяйте себе потакать минутным слабостям и прихотям. Исключите конфликты – они будут отнимать энергию и могут привести к большим неприятностям.

Женщина-Телец

Вас ожидают важные перемены на этой неделе и они обязательно ворвутся в вашу жизнь, если вы искренне будете верить в свое благополучное будущее. Начните неделю с позитива – это привлечет удачу и поможет справиться со временными препятствиями на пути к личному счастью. Гоните прочь грусть и сомнения, так как они могут отсрочить от желанных целей.

Женщина-Близнецы

Сохраните оптимистический настрой и откажитесь от обманов в любых проявлениях. Играйте по правилам, чтобы не спугнуть удачу и не спровоцировать черную полосу в делах или личной жизни. Нацельтесь на лучшее и это может вам сохранить везение, привлечь нужные события и людей, которые помогут в трудную минуту.

Женщина-Рак

В конце мая стоит сделать упор на личной жизни и разобраться с проблемами, которые мешают найти любовь или взаимопонимание в семье. Астрологи рекомендуют больше внимания уделять просьбам близких, но при этом не забывать о себе. Измените свой гардероб, поменяйте прическу или цвет волос. Это добавит вам уверенности в себе, которая очень нужна для счастья в личной жизни.

Женщина-Лев

На этой неделе стоит поберечь свои нервы и не тратить их на общение с токсичными личностями. Появится возможность совершить важный прорыв, но для этого понадобится много энергии. Постарайтесь в ближайшие дни направить внимание на то, чтобы увеличить запас сил, восстановить энергетический запас и позитивное настроение. Только такие действия помогут приблизиться к намеченным целям.

Женщина-Дева

В последнюю неделю весны нужно позаботиться о себе. Для этого нужно направить силы на уничтожение блоков, которые мешают развитию. Также это направит на путь освобождения от устаревших целей, идей, планов и от зависимости от мнения окружающих. У вас получится найти новые цели, свой путь, который будет наполнен радостью и предвкушением. Для новых знакомств эта неделя будет удачной.

Женщина-Весы

Откажитесь от дорогостоящих покупок на этой неделе, иначе лишитесь части своих накоплений на вещи, которые окажутся ненужными. Энергетика звезд и планет на этой неделе может сыграть с вами злую шутку, не доверяйте слухам и домыслам. Прислушайтесь к интуиции, она поможет избежать неприятных ситуаций и встреч с людьми, которые захотят вами манипулировать.

Женщина-Скорпион

Есть большой риск повторения ошибок прошлого, и это может не лучшим образом отразиться на репутации и взаимоотношениях. Астрологи советуют не терять бдительности, чтобы исключить промахи. Также важно будет обращать внимание на знаки Вселенной, чтобы вовремя понять, что выбранный путь – неверный. Будьте аккуратны и внимательны в общении со старыми знакомыми.

Женщина-Стрелец

Неделя будет непростая и нужно следить за своим настроением. Негативные эмоции могут разрушить здоровье и оттолкнуть удачу. Найдите свой источник позитива, который поможет избежать неприятностей. Также сосредоточьтесь на деловой сфере – ближе к выходным появится возможность увеличить свой доход.

Женщина-Козерог

Настройтесь на то, чтобы закончить май на позитивной ноте. Для этого нужно разнообразить свой график отдыхом и получением позитивных эмоций. Энергетика звезд и планет будет располагать к романтике и не стоит отказываться от вечерних прогулок и приятного времяпровождения. Любимое хобби поможет хорошо отдохнуть и восстановить силы.

Женщина-Водолей

Уделите больше внимания своей личной жизни и постарайтесь выстроить границы личного пространства, чтобы не попасть в ловушку манипуляторов. Есть риск попасть в ловушки токсичных людей. Сохраняйте бдительность и укрепляйте собственную защиту. Это поможет оградиться от разрушительного внимания и не даст ни единого шанса разрушить вашу жизнь.

Женщина-Рыбы

Поменьше думайте о проблемах посторонних людей. У вас появится шанс отстоять свое право на личное мнение и прекратить любовные или деловые отношения, которые явно изжили себя. Также вы сможете наконец-то дать отпор тем, кто пытается управлять вашей жизнью. Закончить месяц нужно на позитиве, а для этого понадобится источник счастья.