Будьте осторожны с финансами: гороскоп для всех знаков Зодиака с 6 по 12 декабря

Ближайшая неделя станет напряженной в плане денег. Постарайтесь осмотрительно отнестись к своим расходам.

Скоро ситуация изменится в лучшую сторону, и появится возможность отдать долги и закрыть кредиты.

Ожидается раскрытие потенциала, прилив сил и энергии. Однако это может принести проблемы со сном, постарайтесь полноценно отдыхать.

Овен

В понедельник столкнетесь с агрессией со стороны коллег или друзей. Три дня у вас будут суматошными, и вы будете нужны всем сразу – возможны предложения новых проектов, командировки. В личной жизни наметились положительные изменения. В субботу и воскресенье можете запланировать небольшое путешествие.

Телец

Начало зимы принесет хлопоты, но не стоит загонять себя работой. Это может принести ухудшение самочувствия со вторника по четверг. Возможно обострение тревожности и мнительности. Пейте чай с травами и больше гуляйте на свежем воздухе. В конце недели постарайтесь полноценно отдохнуть в кругу семьи или близких друзей.

Близнецы

На этой неделе возможны денежные поступления. Деньги можно потратить на бытовую технику или на украшение для дома. В середине недели появится шанс подняться по карьерной лестнице. В пятницу и субботу не злоупотребляйте алкоголем и с осторожностью пробуйте незнакомые блюда. Есть риск пищевых отравлений. В воскресенье займитесь своим хобби.

Рак

В понедельник ожидайте не очень приятный сюрприз – вам могут заплатить меньше денег, чем вы рассчитывали. Или ваши планы будут нарушены из-за внешних обстоятельств. Вернуть хорошее настроение поможет уборка в доме. В пятницу и субботу придут хорошие новости. В воскресенье вам предложат вложить средства в сомнительное дело – не соглашайтесь.

Лев

Во вторник ваши планы будут сорваны совершенно неожиданно. Возможно, это будет связано с нарушением правил дорожного движения. Следующие два дня у вас будут хлопотные – придется приводить дела в порядок. Не злоупотребляйте алкогольными напитками – могут возникнуть проблемы с печенью. В воскресенье ожидается приятная встреча.

Дева

Удачная неделя для новых связей и знакомства с партнерами для бизнеса, а также для укрепления своих позиций в карьере и в личных делах. У одиноких Дев появится шанс изменить личную жизнь в лучшую сторону. Не доверяйте всему, что услышите. Занятия спортом на пользу не пойдут. В пятницу и на выходных будьте осторожнее с деньгами, не тратьте на ерунду, экономьте.

Весы

Не планируйте на понедельник важных поездок – они будут неудачными. Перенесите командировку на другой будний день. В середине недели вы сможете рассчитывать на поддержку коллег и друзей. Не погружайтесь в мечтания и не стройте иллюзий, доверяйте лишь фактам. Одиноким Весам стоит выбраться на свидание. Выходные проведите дома.

Скорпион

В понедельник вас ожидают неожиданности – денежные поступления или признания в любви. Во вторник чрезмерное напряжение может спровоцировать физическую травму, а эмоции – нервный срыв. В пятницу или субботу вас порадуют гости или поступит предложение высокооплачиваемой работы. Воскресенье посвятите себе – сходите в СПА или на бассейн.

Стрелец

Сделайте на этой неделе упор на карьерный и профессиональный рост. Вам нужно проявить активность, целеустремленность и компетентность. Самое важное – будьте уверены в себе, так как сомнения и колебания сведут ваши усилия на нет. В среду и четверг появится шанс подзаработать. В субботу опасайтесь мошенников, так как вы станете уязвимыми.

Козерог

У вас появится желание показать себя интеллектуалом и профессионалом. В начале недели шанс показать себя во всей красе будет, а потом вам нужно будет закрепить результат упорной работой. Для формирования полезных привычек время будет идеальным. Если вам захочется романтики, то будьте осторожны – воздержитесь от необдуманных романов на стороне. В воскресенье возможна ссора с близкими из-за ерунды.

Водолей

Ваша деловая репутация станет проводником в мир больших денег. Самой продуктивной в плане финансов станет первая половина недели. В середине недели у вас появится креативность и энергичность, и это принесет несколько удачных идей для вложения средств. Возможен роман на стороне, но учтите – вы играете с огнем. На выходные ждите приглашение на мероприятие.

Рыбы

Ближайшая неделя принесет вам настойчивость и это пойдет на пользу вашей карьере. Вашу инициативу заметят и пригласят в деловую поездку. Во второй половине недели вам могут вернуть старый долг и предложат подзаработать. В отношениях воцарится гармония, а для одиноких придет понимание о ценности и уважение к себе. В субботу возможно небольшое путешествие.