Будьте обережні з фінансами: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 6 по 12 грудня

Гороскоп на грудень говорить про те, що останній місяць року, що минає, принесе багато сюрпризів представникам всього зодіакального сузір'я.
На початку місяця можуть бути проблеми з фінансами. Очікується багато витрат, а ось можливостей заробити буде мало.
Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 6 по 12 грудня. Про це інформує Lunday.
Найближчий тиждень стане напруженим в плані грошей. Постарайтеся обачно поставитися до своїх витрат.
Скоро ситуація зміниться в кращу сторону, і з'явиться можливість віддати борги та закрити кредити.
Очікується розкриття потенціалу, приплив сил і енергії. Однак це може принести проблеми зі сном, постарайтеся повноцінно відпочивати.
У понеділок зіткнетеся з агресією з боку колег або друзів. Три дні у вас будуть метушливими, і ви будете потрібні всім відразу – можливі пропозиції нових проєктів, відрядження. В особистому житті намітилися позитивні зміни. У суботу та неділю можете запланувати невелику подорож.
Початок зими принесе клопоти, але не варто заганяти себе роботою. Це може принести погіршення самопочуття з вівторка по четвер. Можливе загострення тривожності та недовірливості. Пийте чай з травами та більше гуляйте на свіжому повітрі. В кінці тижня постарайтеся повноцінно відпочити в колі сім'ї або близьких друзів.
На цьому тижні можливі грошові надходження. Гроші можна витратити на побутову техніку або на прикрасу для дому. В середині тижня з'явиться шанс піднятися по кар'єрних сходах. У п'ятницю і суботу не зловживайте алкоголем і з обережністю пробуйте незнайомі страви. Є ризик харчових отруєнь. У неділю займіться своїм хобі.
У понеділок чекайте не дуже приємний сюрприз - вам можуть заплатити менше грошей, ніж ви розраховували. Або ваші плани будуть порушені через зовнішні обставини. Повернути гарний настрій допоможе прибирання в будинку. У п'ятницю і суботу прийдуть Хороші новини. У неділю вам запропонують вкласти кошти в сумнівну справу - не погоджуйтеся.
У вівторок ваші плани будуть зірвані абсолютно несподівано. Можливо, це буде пов'язано з порушенням правил дорожнього руху. Наступні два дні у вас будуть клопітні - доведеться приводити справи в порядок. Не зловживайте алкогольними напоями - можуть виникнути проблеми з печінкою. У неділю очікується приємна зустріч.
Вдалий тиждень для нових зв'язків і знайомства з партнерами для бізнесу, а також для зміцнення своїх позицій в кар'єрі та в особистих справах. У самотніх Дів з'явиться шанс змінити особисте життя в кращу сторону. Не довіряйте всьому, що почуєте. Заняття спортом на користь не підуть. У п'ятницю і на вихідних будьте обережніше з грошима, не витрачайте на дурницю, економте.
Не плануйте на понеділок важливих поїздок - вони будуть невдалими. Перенесіть відрядження на інший будній день. В середині тижня ви зможете розраховувати на підтримку колег і друзів. Не занурюйтеся в мріяння і не будуйте ілюзій, довіряйте лише фактам. Одиноким Терезам варто вибратися на побачення. Вихідні проведіть вдома.
У понеділок вас чекають несподіванки - грошові надходження або зізнання у коханні. У вівторок надмірне напруження може спровокувати фізичну травму, а емоції – нервовий зрив. У п'ятницю або суботу вас порадують гості або надійде пропозиція високооплачуваної роботи. Неділю присвятіть собі - сходіть в СПА або на басейн.
Зробіть на цьому тижні упор на кар'єрний і професійний ріст. Вам потрібно проявити активність, цілеспрямованість і компетентність. Найважливіше - будьте впевнені в собі, оскільки сумніви та коливання зведуть ваші зусилля нанівець. У середу і четвер з'явиться шанс підзаробити. У суботу остерігайтеся шахраїв, бо ви станете вразливими.
У вас з'явиться бажання показати себе інтелектуалом і професіоналом. На початку тижня шанс показати себе у всій красі буде, а потім вам потрібно буде закріпити результат наполегливою роботою. Для формування корисних звичок час буде ідеальним. Якщо вам захочеться романтики, то будьте обережні – утримайтеся від необдуманих романів на стороні. У неділю можлива сварка з близькими через дурниці.
Ваша ділова репутація стане провідником у світ великих грошей. Найпродуктивнішою в плані фінансів стане перша половина тижня. В середині тижня у вас з'явиться креативність і енергійність, і це принесе кілька вдалих ідей для вкладення коштів. Можливий роман на стороні, але врахуйте – ви граєте з вогнем. На вихідні чекайте запрошення на захід.
Найближчий тиждень принесе вам наполегливість і це піде на користь вашій кар'єрі. Вашу ініціативу помітять і запросять в ділову поїздку. У другій половині тижня вам можуть повернути старий борг і запропонують підзаробити. У відносинах запанує гармонія, а для самотніх прийде розуміння про цінність і повагу до себе. У суботу можлива невелика подорож.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому рік чорного Тигра принесе любов, гроші та успіх.
А також ми розповідали про те, астролог назвав знаки Зодіаку, яким грудень принесе грошове везіння.