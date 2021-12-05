Будьте обережні з фінансами: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 6 по 12 грудня

Найближчий тиждень стане напруженим в плані грошей. Постарайтеся обачно поставитися до своїх витрат.

Скоро ситуація зміниться в кращу сторону, і з'явиться можливість віддати борги та закрити кредити.

Очікується розкриття потенціалу, приплив сил і енергії. Однак це може принести проблеми зі сном, постарайтеся повноцінно відпочивати.

Овен

У понеділок зіткнетеся з агресією з боку колег або друзів. Три дні у вас будуть метушливими, і ви будете потрібні всім відразу – можливі пропозиції нових проєктів, відрядження. В особистому житті намітилися позитивні зміни. У суботу та неділю можете запланувати невелику подорож.

Телець

Початок зими принесе клопоти, але не варто заганяти себе роботою. Це може принести погіршення самопочуття з вівторка по четвер. Можливе загострення тривожності та недовірливості. Пийте чай з травами та більше гуляйте на свіжому повітрі. В кінці тижня постарайтеся повноцінно відпочити в колі сім'ї або близьких друзів.

Близнюки

На цьому тижні можливі грошові надходження. Гроші можна витратити на побутову техніку або на прикрасу для дому. В середині тижня з'явиться шанс піднятися по кар'єрних сходах. У п'ятницю і суботу не зловживайте алкоголем і з обережністю пробуйте незнайомі страви. Є ризик харчових отруєнь. У неділю займіться своїм хобі.

Рак

У понеділок чекайте не дуже приємний сюрприз - вам можуть заплатити менше грошей, ніж ви розраховували. Або ваші плани будуть порушені через зовнішні обставини. Повернути гарний настрій допоможе прибирання в будинку. У п'ятницю і суботу прийдуть Хороші новини. У неділю вам запропонують вкласти кошти в сумнівну справу - не погоджуйтеся.

Лев

У вівторок ваші плани будуть зірвані абсолютно несподівано. Можливо, це буде пов'язано з порушенням правил дорожнього руху. Наступні два дні у вас будуть клопітні - доведеться приводити справи в порядок. Не зловживайте алкогольними напоями - можуть виникнути проблеми з печінкою. У неділю очікується приємна зустріч.

Діва

Вдалий тиждень для нових зв'язків і знайомства з партнерами для бізнесу, а також для зміцнення своїх позицій в кар'єрі та в особистих справах. У самотніх Дів з'явиться шанс змінити особисте життя в кращу сторону. Не довіряйте всьому, що почуєте. Заняття спортом на користь не підуть. У п'ятницю і на вихідних будьте обережніше з грошима, не витрачайте на дурницю, економте.

Терези

Не плануйте на понеділок важливих поїздок - вони будуть невдалими. Перенесіть відрядження на інший будній день. В середині тижня ви зможете розраховувати на підтримку колег і друзів. Не занурюйтеся в мріяння і не будуйте ілюзій, довіряйте лише фактам. Одиноким Терезам варто вибратися на побачення. Вихідні проведіть вдома.

Скорпіон

У понеділок вас чекають несподіванки - грошові надходження або зізнання у коханні. У вівторок надмірне напруження може спровокувати фізичну травму, а емоції – нервовий зрив. У п'ятницю або суботу вас порадують гості або надійде пропозиція високооплачуваної роботи. Неділю присвятіть собі - сходіть в СПА або на басейн.

Стрілець

Зробіть на цьому тижні упор на кар'єрний і професійний ріст. Вам потрібно проявити активність, цілеспрямованість і компетентність. Найважливіше - будьте впевнені в собі, оскільки сумніви та коливання зведуть ваші зусилля нанівець. У середу і четвер з'явиться шанс підзаробити. У суботу остерігайтеся шахраїв, бо ви станете вразливими.

Козоріг

У вас з'явиться бажання показати себе інтелектуалом і професіоналом. На початку тижня шанс показати себе у всій красі буде, а потім вам потрібно буде закріпити результат наполегливою роботою. Для формування корисних звичок час буде ідеальним. Якщо вам захочеться романтики, то будьте обережні – утримайтеся від необдуманих романів на стороні. У неділю можлива сварка з близькими через дурниці.

Водолій

Ваша ділова репутація стане провідником у світ великих грошей. Найпродуктивнішою в плані фінансів стане перша половина тижня. В середині тижня у вас з'явиться креативність і енергійність, і це принесе кілька вдалих ідей для вкладення коштів. Можливий роман на стороні, але врахуйте – ви граєте з вогнем. На вихідні чекайте запрошення на захід.

Риби

Найближчий тиждень принесе вам наполегливість і це піде на користь вашій кар'єрі. Вашу ініціативу помітять і запросять в ділову поїздку. У другій половині тижня вам можуть повернути старий борг і запропонують підзаробити. У відносинах запанує гармонія, а для самотніх прийде розуміння про цінність і повагу до себе. У суботу можлива невелика подорож.