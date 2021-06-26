Будьте готовы к неожиданностям: женский гороскоп с 28 июня по 4 июля

Овен

Откроются новые перспективы, а реализация их начнется с первых чисел июля. Астрологи советуют не терять бдительность, а сразу брать быка за рога и не упускать интересные возможности. Есть шанс добиться на этой неделе расположения со стороны партнеров, как в бизнесе, так и в личной жизни. Самое важное – нужно отбросить все сомнения и действовать как можно быстрее.

Телец

На первый план на этой неделе выйдет интуиция - слушайте ее и это позволит увернуться от неприятностей и не упустить из виду важные детали. Именно от различных нюансов в ближайшие дни будет зависеть счастье и благополучие. Сосредоточьтесь на мелочах, чтобы не упустить возможности. В личной жизни Тельцам будет везти, но не торопите события и не бойтесь брать на себя ответственность. Избегайте спешки и пустых обещаний.

Близнецы

Ошибки и промахи в недавнем прошлом могут привлечь неурядицы на этой неделе. Не игнорируйте события и исправьте все ошибки, чтобы в будущем не попадать в такие ситуации. На выходных астрологи обещают Близнецам сюрприз и подарки, но для этого нужно будет следить за знаками Вселенной. Будьте внимательнее к финансам и тратьте только на то, что уже хорошо обдумали.

Рак

Раки войдут в период некоторой стабильности и это позволит заниматься делами и не бояться, что что-то будет нарушено. Вы сможете добиться новых успехов в карьере и личной жизни, но ко всему постарайтесь относиться философски и спокойно, не обижайтесь по пустякам и не вините других в своих промахах. Повышайте самооценку и сделайте работу над ошибками.

Лев

Для того чтобы удача не отвернулась, Львам придется приложить усилия. Начните неделю с планирования и составления списков. Также важно обрести внутренний покой и уверенность, чтобы не реагировать раздражением на пустяки, и не ссориться из-за незначительных ситуаций. В любви ожидает приятный сюрприз в конце недели.

Дева

Проявите на этой неделе сдержанность и внимательность. Энергетика планет будет не самой благоприятной, но успех все равно придет к тем, кто использует в качестве оружия свои лучшие черты характера и гибкость в решениях. Не поддавайтесь мыслям о том, чтобы все забросить и не реагируйте на негативные мысли. Направьте свои силы в мирное русло и у вас получится выйти из сомнительной ситуации победителем.

Весы

Конец июня посвятите завершению важных дел и войдите в июль уже с новыми идеями. Ваша активность и умение принимать решения поможет вам получить авторитет и продвинуться по карьерной лестнице с увеличением финансов. В личной жизни ожидаются приятные моменты, но для этого нужно больше верить в себя, бороться с комплексами и поменьше слушать мнение окружающих.

Скорпион

Скорпионы рискуют оказаться под влиянием негативных личностей, и астрологи рекомендуют поменьше рассказывать о своих целях и планах. Помните о том, что счастье любит тишину, а жизнь будет играть позитивными красками в том случае, если посторонние будут как можно меньше знать о ваших достижениях как в рабочей сфере, так и в личной жизни.

Стрелец

Будьте осторожны и в полной боевой готовности в ближайшие дни. К вам придет успех и не стоит отказываться от возможностей и шансов развивать свою собственную жизнь. Начало июля подарит время для получения новых знаний и мудрых наставников, которые помогут преодолеть важный путь. Самым главным врагом станет лень – боритесь с ней при малейшем проявлении.

Козерог

Энергия и прилив сил будут с вами на этой неделе и стоит отказаться от выяснения отношений. Уделите время одиночной работе, чтобы закрыть самые сложные вопросы. Удача будет сопутствовать тем, кто умеет держать себя в руках и справляется с сильными эмоциями. Неделя принесет приятные сюрпризы, но нужно гнать прочь негативные мысли и настроиться на позитив.

Водолей

Черная полоса уйдет из вашей жизни и у вас получиться провести полный анализ всего, что произошло. А заодно и устранить из жизни все, что мешает развитию и счастливой жизни. Займитесь уборкой в доме, вынесите хлам – это избавит от тревожности. В личной сфере не бойтесь расстаться с токсичным человеком и завершить общение с теми, кто мешает вашим достижениям.

Рыбы

Займитесь на этой неделе укреплением своей силы духа, чтобы не стать жертвами манипуляторов. Они могут сильно испортить планы. Переход в июль будет спокойным и успешным, но не торопите события и не пытайтесь выполнить одновременно несколько дел. Составьте план и разберитесь сначала с самым важным. Это поможет завершить проект и освободить время для воплощения в жизнь новых.