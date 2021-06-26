Будьте готові до несподіванок: жіночий гороскоп з 28 червня по 4 липня

Овен

Відкриються нові перспективи, а реалізація їх почнеться з перших чисел липня. Астрологи радять не втрачати пильність, а відразу брати бика за роги та не упускати цікаві можливості. Є шанс домогтися на цьому тижні розташування з боку партнерів, як в бізнесі, так і в особистому житті. Найважливіше-потрібно відкинути всі сумніви й діяти якомога швидше.

Телець

На перший план на цьому тижні вийде інтуїція - слухайте її й це дозволить ухилитися від неприємностей і не випустити з уваги важливі деталі. Саме від різних нюансів найближчими днями буде залежати щастя і добробут. Зосередьтеся на дрібницях, щоб не упустити можливості. В особистому житті Тельцям буде везти, але не квапте події та не бійтеся брати на себе відповідальність. Уникайте поспіху і порожніх обіцянок.

Близнюки

Помилки та промахи в недавньому минулому можуть залучити негаразди на цьому тижні. Не ігноруйте події та виправте всі помилки, щоб в майбутньому не потрапляти в такі ситуації. На вихідних астрологи обіцяють Близнюкам сюрприз і подарунки, але для цього потрібно буде стежити за знаками Всесвіту. Будьте уважнішими до фінансів і витрачайте тільки на те, що вже добре обдумали.

Рак

Раки увійдуть в період деякої стабільності й це дозволить займатися справами та не боятися, що щось буде порушено. Ви зможете домогтися нових успіхів в кар'єрі та особистому житті, але до всього постарайтеся ставитися філософськи й спокійно, не ображайтеся через дрібниці та не звинувачуйте інших у своїх промахах. Підвищуйте самооцінку і зробіть роботу над помилками.

Лев

Для того, щоб удача не відвернулася, Левам доведеться докласти зусиль. Почніть тиждень з планування та складання списків. Також важливо знайти внутрішній спокій і впевненість, щоб не реагувати роздратуванням на дрібниці, і не сваритися через незначні ситуації. У любові чекає приємний сюрприз в кінці тижня.

Діва

Проявіть на цьому тижні стриманість і уважність. Енергетика планет буде не найсприятливішою, але успіх все одно прийде до тих, хто використовує в якості зброї свої кращі риси характеру і гнучкість в рішеннях. Не піддавайтеся думкам про те, щоб все закинути та не реагуйте на негативні думки. Направте свої сили в мирне русло й у вас вийде вийти з сумнівної ситуації переможцем.

Терези

Кінець червня присвятіть завершенню важливих справ і увійдіть в липень вже з новими ідеями. Ваша активність і вміння приймати рішення допоможе вам отримати авторитет і просунутися по кар'єрних сходах зі збільшенням фінансів. В особистому житті очікуються приємні моменти, але для цього потрібно більше вірити в себе, боротися з комплексами та трохи менше слухати думку оточення.

Скорпіон

Скорпіони ризикують опинитися під впливом негативних особистостей, і астрологи рекомендують менше розповідати про свої цілі та плани. Пам'ятайте про те, що щастя любить тишу, а життя буде грати позитивними фарбами в тому випадку, якщо сторонні будуть якомога менше знати про ваші досягнення як в робочій сфері, так і в особистому житті.

Стрілець

Будьте обережні й в повній бойовій готовності найближчими днями. До вас прийде успіх і не варто відмовлятися від можливостей і шансів розвивати своє власне життя. Початок липня подарує час для отримання нових знань і мудрих наставників, які допоможуть подолати важливий шлях. Найголовнішим ворогом стане лінь - боріться з нею при найменшому прояві.

Козоріг

Енергія і приплив сил будуть з вами на цьому тижні й варто відмовитися від з'ясування відносин. Приділіть час поодинокій роботі, щоб закрити найскладніші питання. Удача буде супроводжувати тим, хто вміє тримати себе в руках і справляється з сильними емоціями. Тиждень принесе приємні сюрпризи, але потрібно гнати геть негативні думки та налаштуватися на позитив.

Водолій

Чорна смуга піде з Вашого життя й у вас вийти провести повний аналіз всього, що сталося. А заодно й усунути з життя все, що заважає розвитку і щасливого життя. Займіться прибиранням в будинку, винесіть мотлох – це позбавить від тривожності. В особистій сфері не бійтеся розлучитися з токсичною людиною і завершити спілкування з тими, хто заважає вашим досягненням.

Риб

Займіться на цьому тижні зміцненням своєї сили духу, щоб не стати жертвами маніпуляторів. Вони можуть сильно зіпсувати плани. Перехід в липень буде спокійним і успішним, але не квапте події та не намагайтеся виконати одночасно кілька справ. Складіть план і розберіться спочатку з найважливішим. Це допоможе завершити проєкт і звільнити час для втілення в життя нових.