Будьте готовы к неожиданностям: астрологи назвали главных счастливчиков 20-21 февраля

Гороскоп на середину февраля гласит о том, что после 21 числа дела начнут разворачиваться совсем в другую сторону и многих представителей зодиакального созвездия ожидают приятные сюрпризы. То, что не удавалось сделать с начала февраля, станет доступным из-за окончания периода ретроградного Меркурия.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждут 20-21 февраля кардинальные изменения в жизни и невероятный спех. Об этом пишет ТСН.

Близнецы

Если вы недавно пережили расставание с близким человеком, другом или возлюбленным, то ждите приятный сюрприз. Ваш объект симпатии внезапно передумает и сделает шаг навстречу. А вот события в дальнейшем будут зависеть только от вас. Постарайтесь радостно помириться, но при этом сделать выводы относительно разрыва, чтобы в будущем не повторять досадных ошибок.

Рак

Раков ждет приятная встреча с людьми из прошлого. Это могут быть одноклассники, однокурсники или забытая любовь, но известно только одно – встреча принесет положительные эмоции. Совместные воспоминания не отбросят вас в прошлое, а наоборот – откроют новые интересные и заманчивые перспективы. Меланхолическое настроение последних дней снимет как рукой.

Лев

Отсутствие комфорта и небольшие доходы уже порядком поднадоели Львам. И звезды услышали их просьбы и сулят денежные поступления. Кому-то вернут старый долг, кому-то дадут премию, а кому-то сделают подарок. Вариантов может быть множество и самая главная задача для Льва – распорядиться суммой с умом, например, отдать долги и обязательно купить что-то для души.